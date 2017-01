Julian Palmieri se justifie, condamne les cris mais garde le même avis sur Mario Balotelli

Lors d'une journée de Ligue 1 relativement calme samedi, les propos de Julian Palmieri avaient animés la soirée. Interrogé sur les cris de singe subis par Balotelli lors de la rencontre entre Bastia et Nice, l'ancien joueur du club avait surtout fait remarque que le joueur italien cherchait à faire oublier sa terne prestation. "Balotelli devrait se faire tout petit, je pense qu'il s'est cherché des excuses", avait lâché le défenseur du LOSC. Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, Palmieri est revenu sur ses propos. Tout en condamnant le comportement des supporters incriminés, il ne change pas son argumentation sur le joueur.

"Je reviens sur ce qui s'est passé hier sur beIN, entame le joueur. Mes propos ont été mal interprétés. J'ai tout simplement dit que si cris de singe il y avait eu, c'était grave et condamnable. Il s'est avéré qu'il y a eu des cris de singe donc je le confirme c'est grave et c'est honteux. Cela n'a rien à faire dans un stade de foot et dans la vie en général." Une manière de rendre plus claire son intervention de samedi soir sur beIN Sports où il avait déjà affirmé : "Si il y a eu ça, bon bah c’est grave."

" C'est un assez grand joueur pour faire abstraction de tout ça. "

Julian Palmieri poursuit son argumentaire mais tient surtout à rappeler que c'est une frange ultra-minoritaire des supporters qui s'en est pris à l'attaquant de Nice. "Je pense qu'il ne faut pas généraliser, le public bastiais et le Sporting en général ont démontré qu'ils étaient très loin d'être racistes. Je parle notamment de joueurs comme Morlaye Soumah, Michael Essien, Roger Milla qui ont été idolâtrés au club. (…) C'est une dizaine d'énergumènes qui n'ont rien à faire dans ce stade parce que 95 - 98% de ce public est droit dans ses bottes et a des convictions qui sont à l'opposé de ce qu'on a pu entendre vendredi soir".

Si le Lillois prend le temps de se justifier et de condamner le comportement de certains individus présents dans les tribunes, il ne change pas d'avis sur Balotelli qui a signalé les dérapages sur son compte Instagram. "Concernant Mario Balotelli, je voulais juste dire qu'il ne fallait pas se trouver des excuses et c'est assez un grand joueur pour faire abstraction de tout ça," explique-t-il. Des propos qui sont peu ou prou identiques à ceux tenus au micro de la télévision. "J'espère que le message est bien passé", conclut-il. Et d'appeler à une sanction contre les supporters indélicats.