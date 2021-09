Il n’a pas oublié. Mario Balotelli a célébré un but inscrit avec l’Adana Demirspor, lors du match nul obtenu mardi sur la pelouse de Besiktas (3-3), en se touchant les tempes et en pointant du doigt le manager de l’équipe adverse, Sergen Yalcin.

Yalcin avait mis en colère l’attaquant italien il y a huit ans, en déclarant qu'il n'avait "pas de cerveau" lorsqu'il avait tenté de marquer d’une talonnade devenue célèbre, pour Manchester City, lors d'un match de présaison contre le LA Galaxy en 2011.

Yalcin, qui travaillait comme consultant à l'époque, avait également dit qu'il aurait renvoyé Balotelli s'il avait été à la place de Roberto Mancini, coach des Sky Blues lors du match en question, qui s'était "contenté" de le remplacer peu après son drôle de geste.

Nous avons un cerveau et surtout nous avons des couilles et du cœur

L'équipe de Balotelli était menée 3-1 mardi, quand il a marqué de l'extérieur de la surface, à la 79e minute, avant de célébrer directement devant Yalcin. Puis c'est dans le temps additionnel de ce match de Süper Lig (première division turque) que Britt Assombalonga a égalisé (90e+7).

Balotelli a posté son but et sa célébration sur Instagram et a également écrit dans sa story : "Nous avons un cerveau et surtout nous avons des couilles et du cœur. Un très grand cœur et nous en sommes fiers."

Peut-être que la raison est qu'il n'a pas rejoint Besiktas l'année dernière...

Le président de l'Adana Demirspor, Murat Sancak, a déclaré regretter ce moment de tension : "J'aurais aimé que cela n'arrive pas." En conférence de presse d'après-match, Sergen Yalcin a quant à lui dit : "C'est la première fois que je vois un joueur faire une telle chose à un manager."

"Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça... peut-être que la raison est qu'il n'a pas rejoint Besiktas l'année dernière. Cela montre sa personnalité", a ajouté Yalcin. De quoi nous donner envie de voir le prochain match entre les deux formations.

Mario Balotelli avait un compte à régler avec Sergen Yalcin, lors de Besiktas - Adana Demirspor, le 21 septembre 2021

