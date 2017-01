Ligue 1 : Bernardo Silva a (déjà) tout d'un grand

Cela semble inéluctable. La Ligue 1 va bientôt devenir trop petite pour Bernardo Silva. Le milieu de poche monégasque (1,73 m) a encore donné du relief à sa saison XXL la semaine passée. Son doublé au Vélodrome a définitivement éteint l'OM (1-4) et propulsé Monaco en tête du championnat. Si l'ASM en est là au classement, si elle affiche une qualité de jeu exceptionnelle depuis l'été dernier, son stratège portugais n'y est vraiment pas pour rien. Bernardo Silva n'est pas seulement l'un des joueurs déterminants de l'ASM. Il est aussi l'un des joueurs dominants de la L1. Et il n'a que 22 ans.

Le talent du Monégasque n'a jamais fait de doute depuis qu'il a posé ses valises sur le Rocher à l'été 2014. Mais Bernardo Silva était plutôt un intermittent du spectacle avant de prendre une autre dimension cette saison. Malgré une première année plutôt prometteuse, il n'avait pas vraiment explosé en 2015-16. Leonardo Jardim lui préférait régulièrement Nabil Dirar et le Portugais avait dû se contenter de 22 titularisations en Ligue 1. Il était encore remplaçant pour l'ouverture du championnat face à Guingamp (2-2). Mais son entrée en jeu a lancé une remarquable saison.

Vidéo - Passes décisives, buts en rafale, précision des tirs : Bernardo Silva vaut de l'or ! 01:07

Auteur d'un but et d'une passe décisive pour permettre à l'ASM de remonter un retard de deux buts face aux Bretons (2-2), Bernardo Silva a su s'imposer depuis comme un titulaire indiscutable dans le onze de Jardim. Quand l'entraîneur monégasque ne l'aligne pas, c'est pour le faire souffler sur un match de moindre importance. Car l'ancien joueur du Benfica s'est rendu indispensable. Et ses statistiques (7 buts et 6 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues) traduisent à peine son impact monumental sur le collectif monégasque.

Il est devenu ultra-complet

Bernardo Silva avait déjà une forte influence sur l'animation offensive monégasque. Sa qualité technique, ses passes bien dosées, sa capacité à éliminer en un contre un ou sa précision dans la finition étaient déjà précieuses pour l'ASM. Mais le Portugais su donner une autre dimension à son jeu. Plus attentif à son placement, il arrive très régulièrement à se rendre disponible dans les zones où il peut faire mal à l'adversaire. Et faire jouer ses coéquipiers. En particulier Djibril Sidibé, avec qui il combine très souvent sur le flanc droit de l'attaque monégasque.

Vidéo - Fabinho : "Bernardo Silva, c'est un joueur très important" 01:01

Si Jardim lui préférait Dirar par le passé, c'était surtout parce que le Marocain était plus efficace dans le travail défensif. Dans ce domaine aussi, Bernardo Silva a considérablement progressé. S'il ne ménage pas ses efforts dans le marquage sur le latéral adverse, c'est surtout sa faculté à harceler le porteur du ballon dans les phases de pressing qui est remarquable. En cela, le Portugais joue aussi un rôle déterminant pour Monaco. Car il contribue largement à l'une des grandes forces de Monaco cette saison, la récupération du ballon dans le camp adverse.

Bernardo Silva évolue à un très haut niveau cette saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Il est devenu la référence à son poste en Ligue 1 et Monaco peut s'en frotter les mains. Non seulement parce qu'il a un rôle majeur dans les très bons résultats de l'ASM, mais aussi parce que sa valeur est en train de grimper en flèche. Selon l'Observatoire du football, il serait même le joueur le plus cher de L1 à l'heure actuelle, devant le Parisien Lucas et le Lyonnais Alexandre Lacazette.

Si Monaco pourra compter sur lui jusqu'à la fin de la saison, sauf énorme surprise, il sera en revanche difficile pour le club de la Principauté de le conserver l'été prochain. L'international portugais (9 sélections, 1 but) fait déjà tourner la tête de nombreux clubs. José Mourinho aurait un œil sur lui à Manchester United, tout comme Zinédine Zidane au Real Madrid. A juste titre. Bernardo Silva montre match après match qu'il a l'étoffe pour devenir un grand joueur. Peut-être même très grand.