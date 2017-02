Ligue 1 - LOSC : Avec Bielsa, "le projet change de dimension" pour Lopez

Pour le moment, les promesses sont tenues. Comme l'avait annoncé Gérard Lopez, Marcelo Bielsa sera le prochain entraîneur de Lille. Le club nordiste a officialisé ce dimanche un accord avec El Loco pour les deux saisons à venir. "Je suis avant tout très content et c'était quelque chose dont j'avais envie dans le projet dès le départ, s'est félicité le nouveau propriétaire du LOSC. C'est un entraîneur qui a sa place dans n'importe quel club au monde, donc, qu'il ait choisi le LOSC permet au projet de changer de dimension".

Les dirigeants lillois et Marcelo Bielsa ont trouvé un terrain d'entente mais l'Argentin reste un personnage imprévisible. L'OM qu'il a quitté soudainement à l'été 2015 et la Lazio Rome qu'il a finalement refusée de rejoindre malgré l'annonce d'un accord, le savent très bien. "Je connais Marcelo depuis un moment et s'il a claqué des portes ou qu'il n'est pas allé à des endroits, c'est qu'il avait des raisons bien spécifiques, assure toutefois Gérard Lopez. C'est quelqu'un d'hyper professionnel, hyper droit, donc, s'il a pris des décisions dans le passé, c'est parce qu'elles étaient justifiées."

Un projet axé sur le long terme

"Marcelo est un choix que j'avais déjà fait depuis bien longtemps, car je suis fan de l'entraîneur et de son jeu, poursuit Gérard Lopez qui a recruté Bielsa pour permettre à Lille de gagner des titres. Cela concrétise tout ce qu'on a dit pour l'instant sur le projet : tout ce qu'on allait faire, on l'a fait". Pourtant, l'avenir proche du club nordiste semble encore flou. Franck Passi, ancien adjoint de Bielsa à l'OM a tout récemment été nommé entraîneur en remplacement de Patrick Collot jusqu'à la fin de saison pour préparer le terrain. Après trois défaites consécutives, le LOSC a réagi en allant gagner à Caen (0-1).

"On va beaucoup miser sur les jeunes, on n'est pas pressé, explique l'homme d'affaires luxembourgeois. Franck Passi a une mission bien spécifique, c'est une mission à court terme, on va dire. Après, les portes sont grandes ouvertes pour que Franck reste au club, mais au-delà de ça effectivement, la seule chose à court terme qu'on retient dans le sujet, c'est le maintien. Et pour le reste, c'est axé sur un projet plutôt sur le long terme et là-dedans, Marcelo rentre dans un cadre très naturel."