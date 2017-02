L’OL se relance en corrigeant Nancy (4-0), Depay ouvre son compteur

L’OL s’est remis à l’endroit. Trois jours après sa défaite dans le derby sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (2-0), le club rhodanien a retrouvé ses esprits et s’est largement imposé à domicile face à une faible de Nancy (4-0).

Porté par les buts de Mathieu Valbuena et Nabil Fekir, l’OL a fait le plus gros du travail lors du premier acte, avant de dérouler après la pause et de voir Memphis Depay marquer son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Forts de ce succès, les hommes de Bruno Génésio ont consolidé leur 4e place, suite à la défaite de l’ASSE sur la pelouse de l’OGC Nice (1-0).