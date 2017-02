Lyon écrase Metz (5-0) avec un doublé de Memphis

Lyon savait qu’il avait une belle affaire à réaliser après la défaite de Saint-Étienne contre Caen (0-1) et a rempli le contrat avec la manière. Les Gones ont fait exploser une bien faible équipe du FC Metz (5-0). Dominés mais seulement menés 1-0 à la pause sur un but de Depay (43e), les Grenats ont lâché au retour des vestiaires, encaissant quatre nouveaux buts de Depay (53e) un "csc" de Balliu (53e), Lacazette (78e) et Valbuena (90e+2). Le succès est total pour l'OL et vient ponctuer une belle semaine après le carton en Ligue Europa contre l’AZ Alkmaar (7-1).

Le film du match

Pour une équipe en début de crise il y a encore quelques semaines, Lyon a quand même bonne mine. Surtout chez lui, au Parc OL, où il vient de marquer onze buts en trois jours. Mis à part une grosse frayeur dès la première minute de jeu, avec un énorme raté de Mandjeck à un mètre du but, Lyon a maîtrisé son sujet de bout en bout. Il a en effet fallu attendre la soixante-treizième minute pour voir le premier tir cadré lorrain, l’œuvre de Doukouré sur coup franc.

Un feu signé Depay

Sans son point d’appui Cheick Diabaté, absent, Metz n’a pas existé sur le plan offensif. Tout l’inverse de Lyon, emmené par un grand Memphis Depay. Le Néerlandais était dans un de ces soirs où tout vous réussit. Il fut d’abord au bon endroit au bon moment pour pousser le ballon au fond des filets sur l’ouverture du score (1-0, 43e). Il a ensuite eu l’inspiration de ne pas lâcher son pressing et emmener Doukouré vers une faute grossière sur son deuxième but (2-0, 53e). Même sans frapper, c’est quand même rentré pour l’ancien Mancunien auteur du centre expédié dans son but par Balliu (3-0, 74e). Depay fut proche du triplé mais il a connu un gros raté devant le but (80e).

Lacazette et Fekir (OL)AFP

Autres grands artisans du feu d’artifice lyonnais, Nabil Fekil, qui s’est amusé techniquement, et Alexandre Lacazette, impliqué sur le premier but de Depay et qui a fait danser la défense messine sur sa réalisation personnelle de très grande classe (4-0, 78e). Même Valbuena, remplaçant au coup d’envoi, a eu droit à l’ivresse des acclamations en réussissant un lob parfait sur Didillon dans les arrêts de jeu (5-0, 90e+2). Le bouquet final d’une belle démonstration. Et un vingtième but en quatre matches.