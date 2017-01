Lyon s'impose face à Marseille (3-1) avec un doublé de Lacazette

Un redémarrage pour l'OL, une deuxième chute de suite pour l'OM. En battant Marseille sur sa pelouse en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (3-1), Lyon a prouvé que son revers à Caen n'était qu'un accident. Marseille, en revanche, est de nouveau tombé face à un gros après sa défaite face à Monaco la semaine passée. Rentrés dans le match avec envie, les Marseillais ont affiché des carences bien trop grandes pour pouvoir inquiéter la troupe de Bruno Genesio.

Alexandre Lacazette a profité des largesses adverses pour s'offrir un doublé (62e, 75e). Mathieu Valbuena avait ouvert le score pour l'actuel quatrième du championnat (43e) alors que Doria a tenté de maintenir la flamme phocéenne (67e). En vain.

L'OM avait l'envie mais ça n'a une nouvelle fois pas suffi. Les dix premières minutes de la rencontre ont été tout à son avantage à l'image des premières tentatives de Morgan Sanson sous ses nouvelles couleurs (2e, 6e) ou de la belle frappe de Bouna Sarr repoussée par Lopez au ras de son poteau (12e). Mais Marseille n'a pas réussi à concrétiser ses occasions.

Valbuena fait mal à l'OM

Il a finalement été crucifié par un de ses anciens joueurs, Mathieu Valbuena. Le milieu de terrain n'a eu besoin de personne pour signe un bijou du pied droit. Il était excentré dans la surface. Le ballon a fini sa course dans le petit filet de Yohann Pelé (1-0, 43e).

Les Lyonnais rendent hommage à FofanaAFP

De retour des vestiaires, Marseille a encore affiché ses bonnes intentions. Bafétimbi Gomis (46e) et Rolando (48e) ont été tout proches de refroidir le Parc OL. Mais ces premières minutes n'ont été qu'un feu de paille vite étouffé par Alexandre Lacazette. Déjà très en vue dans le premier acte (25e, 35e, 41e) et toujours juste techniquement et dans ses choix (55 ballons joués, 8 tirs), le Gone a profité d'un tacle malheureux de Morgan Sanson pour se retrouver en face à face avec Pelé (2-0, 62e). Sans trembler, il a crucifié le gardien marseillais. Il a ensuite profité d'un gros raté de Rolando pour calmer la révolte marseillaise (3-1, 74e) et aurait pu signer un triplé s'il avait visé juste en tout fin de rencontre (88e).

Fautif sur le deuxième but, Morgan Sanson a connu une première mitigée. Il tire le coup franc qui amène à la réduction du score marseillaise grâce à un but de renard de Doria (2-1, 67e). Mais le deuxième but de Lacazette est venu calmer dans la foulée les velléités phocéennes. Tout aussi attendu que Sanson, Memphis Depay n'a pas débuté la rencontre mais est rentré en cours de match à la place de Mathieu Valbuena (79e), sorti sous une belle ovation du public.

Le temps de quelques accélérations et de faire passer quelques frissons dans les travées mais il aura besoin de plus pour montrer ce qu'il peut apporter à Lyon. Il aura en tout cas un rôle à jouer dans la course-poursuite lancée par les Lyonnais. Ils sont toujours quatrièmes à sept points du troisième mais comptent un match en moins. Marseille, septième, rentre plus que jamais dans le rang.