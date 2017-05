Mbappé, Cavani, PSG, Monaco, Nice : Les 100 raisons pour lesquelles on n'oubliera pas cette saison

1. Parce qu'on avait oublié que la L1 pouvait être dominée par un autre club que le PSG.

2. Parce que Monaco est un sublime champion.

3. Parce que la trace laissée par Galtier à Saint-Etienne restera inoubliable.

4. Parce que Pascal Dupraz a confondu Tinder et Kinder. On ne vous le conseille pas…

5. Parce qu'avec Sergio Conceição, les dauphins se transforment en requins.

Sergio Conceiçao, entraîneur de Nantes.Getty Images

6. Parce que Monaco, Nice et Paris nous ont offert un duel à trois que rien ne laissait présager.

7. Parce qu'Edinson Cavani a fait oublier Zlatan Ibrahimovic.

8. Parce que Lacazette est l'un des plus grands attaquants de l'histoire de l'OL et qu'on risque de le regretter longtemps.

9. Parce qu'I love this game.

10. Parce que ce Grzegorz Krychowiak était plus utile au Scrabble qu'au milieu du PSG.

11. Parce que l'OM, c'est l'Amérique.

12. Parce que Guingamp, c'est l'Armorique.

13. Parce que, niveau remontada, Nantes a fait bien mieux que le Barça.

14. Parce qu'on n'est pas encore prêt pour la L1 Conforama.

15. Parce que Jean-Michel Aulas a plus de groove que James Brown.

16. Parce que Payet et Belhanda sont revenus, Balotelli et Depay ont débarqué. Et qu'on n'aurait pas parié notre paie dessus.

17. Parce que PENALTY POUR LYON.

18. Parce que Gourvennec a réveillé un géant endormi.

Jocelyn Gourvennec sur le banc de Bordeaux - 2016Panoramic

19. Parce qu'un gamin de 18 ans nous a fait chavirer de bonheur.

20. Parce que Balotelli a inventé un nouveau type d'interview : en caleçon sur la table de massage.

Pour revoir cette interview, c'est ici

21. Pour la communication lunaire de Ben Arfa. Et sa vidéo la plus WTF de l'histoire de la L1.

22. Parce que Thiago Motta s'est fait un nouveau meilleur ami.

23. Parce qu'on peut ne pas bien maîtriser la langue de Molière et mettre à l'amende la France entière (cc Leonardo Jardim, Unai Emery).

24. Parce que Tavares-Diony is the new Malouda-Drogba.

25. Parce que Falcao est redevenu un immense joueur.

26. Parce que c'était la der' de Nicolas Seube. Et la L1 sans Nicolas Seube, ce n'est plus tout à fait la L1.

Nicolas Seube devant Joao Moutinho lors de Caen-MonacoAFP

27. Parce qu'on avait plus vu autant de buts en L1 (991) depuis 34 ans. Dont plus de 10% pour la seule AS Monaco.

28. Parce que Mbappé, Rongier, Lopez, parce que la formation made in Ligue 1 est plus fringante que jamais.

29. Parce qu'entre ceux qui ont tout pour l'être (Mbappé), ceux qui y pensent tous les jours (Balotelli, Fekir) : La L1 n'a jamais vu autant de Ballon d'Or potentiels fouler ses pelouses.

30. Parce qu'on n'est jamais déçu avec le Stade Rennais. Même avec Christian Gourcuff sur le banc, c'est toujours la même chanson et la routine, ça rassure.

31. Parce qu'avec Saint-Maximin, Trejo, Mbappé et Harit, le dribble a encore de belles heures devant lui.

Amine Harit (Nantes) face à Simon Falette (Metz).AFP

32. Parce que Pepe n'est pas qu'un boucher sanguinaire, c'est aussi un génial dribleur.

33. Parce que Depay a marqué le but qu'on a tous tenté dans les cours d'école. Mais que lui l'a marqué.

34. Parce que Danic a donné une raison supplémentaire de tenter des lobs dans les cours d'école.

35. Parce que Thauvin est redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être.

36. Parce que le Parc a retrouvé de la voix et le Vélodrome sa passion.

37. Parce que Sanson-Gillet-Sakaï (à lire à voix haute).

38. Parce que mettre ses mains sous les aisselles n'a jamais été aussi classe.

Kylian MbappéEurosport

39. Parce que le meilleur Rennais cette saison s'appelle Baptiste et joue à Dijon.

40. Parce qu'il paraît que Cavani est un attaquant maladroit avec les pieds carrés.

41. Parce qu'on ne sait pas si Lucien Favre ferait de vieux os en L1 mais qu'on aura eu la chance de le voir sur un banc français au moins une saison.

42. Parce qu'on ne dirait pas comme ça mais Boudebouz règne sur l'Europe

43. Parce que c'était la der de Maxwell, la classe incarnée.

44. Parce que Geoffroy-Guichard a pris feu.

45. Parce qu'on a hâte de revoir Lo Celso.

46. Parce que Mbappé a fait danser Beria un soir de mai.

47. Parce qu'on appellerait bien notre fils Préjuce ou Presnel.

48. Parce que Leonardo Jardim a rejoint René Girard dans la légende.

49. Parce que la L1 est tellement relevée qu'elle peut se permettre de ne pas faire jouer son meilleur joueur de la saison passée.

Vidéo - Hatem Ben Arfa : "Merci à vous de m'avoir élu meilleur joueur de l'année en Ligue 1" 00:21

50. Parce qu'aucun champion du monde en titre n'avait foulé les pelouses de L1 depuis Fabio Grosso. Merci Julian Draxler !

51. Parce que Sarr est le nom de plus hype du moment en L1 grâce à Malang, Ismaïla et Malang.

52. Parce que le Stade Rennais est champion… de Bretagne !

53. Parce que Bafétimbi Gomis nous avait manqué.

54. Parce que Younès Belhanda nous avait manqué.

55. Mais surtout parce que Cheick Diabaté nous avait manqué.

Cheick Diabate buteur pour Metz contre Dijon en Ligue 1 le 8 février 2017AFP

56. Parce que, sans Monaco, on aurait sans doute eu droit à une catastrophe aérienne.

57. Parce que Hatem Ben Arfa s'est trouvé une nouvelle maison.

58. Pour les trolls guingampais, bordelais et lorientais.

59. Parce que grâce à Javier Pastore et Jérémy Ménez, le blond platine est revenu à la mode. 90's power !

60. Pour le Mannequin Challenge le plus long et efficace de L1, celui de Nancy. Dix mois, c'est fort.

61. Parce que le Barça a mis moins de temps pour marquer 3 buts au PSG qu'Aurier pour enfiler ses chaussettes.

62. Parce que l'OM Champion, c'est notre proooooooooojjjjet.

Vidéo - Garcia : "Macron supporter de l'OM, c'est un plus" 00:35

63. Parce qu'on peut se changer dans le vestiaire de CFA et faire des misères à toute la L1.

64. Parce que Casoni, Conceiçao, Passi, Gasset et Garcia ont prouvé que le changement avait parfois du bon.

65. Parce que Diabaté a marqué plus de buts en une demi-saison que Di Maria en une saison complète.

66. Parce que Mercééééééé.

67. Parce que Jimmy n'a jamais été aussi Briand.

68. Parce que la L1 est le seul championnat où on peut encore voir jouer Pelé, Cafu et Falcao. Joga bonito !

69. Parce que grâce à Yannick Cahuzac, on n'est plus nostalgique de Cyril Rool.

70. Parce que la L1 est tellement puissante qu'elle peut se permettre de ne pas faire jouer un 8e de finaliste de la dernière Coupe du monde à 50 sélections.

Raïs M'Bolhi intervient devant Thomas Müller lors de Allemagne-Algérie (Mondial 2014)AFP

71. Parce qu'on aime aussi les joueurs moyens, les joueurs de devoir, les joueurs fidèles. Merci Pantxi !

72. Parce qu'avec Draxler, Balotelli, Depay, Di Maria, Dante, Cavani, Payet, Falcao, la L1 a des airs de Premier League.

73. Parce que Malcom avait un Ménez dans chaque cuisse.

74. Parce que, pour son premier match en L1, Sylvain Armand était au marquage de Stéphane Guivarc'h. Ce n'est pas une page qui se tourne, c'est une encyclopédie qui se referme.

75. Parce que quand Bastia tient ses promesses et quand le Sporting Club dit "ça va se régler comme des hommes", et bien ça se règle comme des hommes.

Vidéo - Ciccolini : "Ça va se régler comme des hommes, comme des Corses" 01:07

76. Parce que 95 points, 107 buts, 0 défaite en 2017, 12 victoires consécutives pour finir, 8 points d'avance sur Paris.

77. Parce que Giresse, N'Doram et Guivarc'h sont toujours en service sur les pelouses de L1.

78. Parce que les 4 Fantastiques a toujours été notre Marvel préféré.

79. Parce qu'on avait la fièvre du samedi soir tous les dimanches soirs.

80. Parce que Michel Seydoux était un président qui faisait du bien à la L1. Son chapeau va nous manquer.

81. Parce que Jean-Louis Triaud était un président qui faisait du bien à la L1. Ses bons mots vont nous manquer.

82. Parce que Meunier a chambré, il l'a payé mais qu'on aime quand les joueurs de L1 ne sont pas aseptisés.

83. Parce que Paris est le meilleur dauphin de l'histoire.

84. Parce que Nice est le meilleur troisième de l'histoire.

85. Parce qu'en août, le meilleur endroit pour trouver des champignons, c'était les pelouses de L1.

86. Parce qu'après 38 journées et 3420 minutes de jeu, le maintien s'est joué dans les dernières secondes.

Serge NGuessan (Nancy)Getty Images

87. Parce qu'un casting cinq étoiles représentera la France en Europe l'an prochain (Monaco, PSG, Nice, Lyon, OM).

88. Parce qu'on s'apprête à ressortir la glacière du placard.

89. Parce que Valbuena est redevenu un joueur de foot et que c'est mieux comme ça.

90. Parce que Guingamp nous a rappelé que tout n'était pas écrit d'avance.

91. Parce que Saint-Maximin a réussi sur les pelouses de L1 ce qu'on a du mal à accomplir sur FIFA17.

Allan Saint-Maximin (Bastia) au milieu de la défense de MetzAFP

92. Parce qu'Anthony Mounier est venu, il a vu… et il a disparu.

93. Parce que la L1 est tellement généreuse qu'elle ouvre ses portes pendant un huis clos.

94. Parce que Julien Féret sera toujours en L1 l'an prochain.

95. Parce qu'il n'y aura plus de synthétique en L1 l'an prochain.

96. Parce que la famille, c'est sacré.

Christian et Yoann GourcuffGetty Images

97. Pour les siestes réparatrices du dimanche après-midi devant les matches de Saint-Etienne.

98. Parce qu'un président qui connaît par cœur des chansons d'IAM est forcément quelqu'un de bien.

99. Parce qu'on n'avait pas envie que cette saison se termine.

100. Parce que la suivante s'annonce encore plus excitante.