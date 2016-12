Mercato - Draxler au PSG pour 36 millions d’euros, c’est imminent

C’est désormais une certitude : Julian Draxler sera un joueur du Paris Saint-Germain dès cet hiver. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de l’international allemand de 23 ans a pris une autre tournure ce jeudi. Selon divers médias allemands (Bild) et français (L’Equipe et RMC), un accord a été trouvé entre Wolfsburg et le PSG à hauteur de 36 millions d’euros. Le joueur devrait s’engager pour quatre ans et demi avec les champions de France.

L’Allemand sera donc la première recrue du mercato hivernal parisien, même si le jeune Giovani Lo Celso, acheté l’été dernier puis prêté six mois à son club de Rosario, intègrera également l’effectif parisien en janvier (il sera présenté le 3). Et si Draxler n’est pas une star internationale à proprement parler, c’est un gros coup réussi par le PSG. Car le champion du monde était une opportunité unique à cette période de l’année. Et le club parisien l’a bien compris.

De la concurrence sur les ailes

En conflit avec Wolfsburg depuis l’été dernier, le milieu gauche de 23 ans était sur le marché et attisait les convoitises. Arsenal ou Liverpool sont venus aux renseignements selon les médias britanniques mais le PSG a pris tout le monde de vitesse.

Qualifiable pour la Ligue des champions, Draxler, qui peut jouer sur les ailes ou comme meneur de jeu, vient renforcer le secteur offensif du PSG où le manque de concurrence a empêché Unai Emery de faire tourner comme il l’aurait souhaité lors de cette première moitié de saison. Lucas et Di Maria peuvent trembler tant l’Allemand, rapide, technique et au potentiel indéniable, devrait faire du bien. Quant à Jesé et Ben Arfa, c’est un ténor de plus qui devrait les priver de minutes de jeu.

Reste à savoir désormais quelles seront les pistes explorées par Paris pour le reste du mercato. Si la possibilité de recruter un arrière-gauche a été avancée, c’est davantage une doublure pour Cavani que le champion de France doit recruter. Histoire de faire un mercato d’hiver plus réussi que celui de cet été.