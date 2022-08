Transferts

130 millions d'euros, l'offre astronomique de MU pour João Félix...

Quand ça ne veut décidément pas... Selon les dernières informations de AS, révélées ce mercredi soir, l'Atlético de Madrid aurait récemment refusé une offre XXL de Manchester United pour João Félix. Les Red Devils étaient prêt à débourser 130 millions d'euros pour s'offrir les services l'international portugais. Les Colchoneros auraient fait savoir à leurs homologues anglais que l'ancien joueur de Benfica était intransférable.

Notre avis : Les rumeurs et les informations de ce type se multiplient autour de Manchester United. Et elles ne sont guère surprenantes tant le chantier est colossal à Old Trafford...

Pépé, Cavani, Brereton : Nice prêt à faire son marché au Royaume

Ce n'est un secret pour personne : l'OGC Nice cherche du renfort pour son attaque. Alors que les noms de Mikhaïlo Mudryk ou de Bamba Dieng sont revenus sur la Promenade des Anglais, L'Équipe et Foot Mercato annoncent ce mercredi que le Gym viserait aussi l'international chilien Ben Brereton (Blackburn Rovers) et l'ancien Lillois Nicolas Pépé (Arsenal). Des négociations pour le prêt de ce dernier pourraient être entamées.

Autre dossier, et pas des moindres, le cas Edinson Cavani refait parler la poudre sur la Côte d'Azur. Le quotidien affirme même que l'optimisme serait de mise du côté des dirigeants niçois pour accueillir l'ancien Parisien, libre depuis son départ de Manchester United. Le Matador continue de faire tourner la montre pour avoir la meilleure offre.

Notre avis : Trois pistes séduisantes pour le Gym, c'est le cas de le dire. Et il y a de quoi avoir de l'espoir pour chacune d'elles...

Nicolas Pépé lors de la préparation estivale avec Arsenal en juillet 2022. Crédit: Eurosport

Manchester United s'invite dans le dossier Aubameyang...

Et si c'était au tour des Red Devils de jouer un mauvais tour aux Blues ? Journalisté très proche du FC Barcelone, Gerard Romero révèle que Manchester United serait entré dans la danse pour la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. Si l'entraîneur barcelonais Xavi a plusieurs fois réitéré compter sur lui au Barça pour la saison à venir, le suspense reste encore entier dans ce dossier. D'autant plus que l'ancien Stéphanois ne s'est pas ou peu exprimé sur le sujet...

Notre avis : Difficile de certifier la pertinence de cette rumeur même si Gerard Romero est relativement bien informé sur le FC Barcelone. Cette information est surtout une nouvelle illustration, encore une, de la panique généralisée qui a gagné les travées d'Old Trafford.

Ronaldo sans issue ? "Il sera obligé de jouer et d'être compétitif pour le Mondial"

...et pense à Pulisic

A chaque jour sa rumeur pour Manchester United, décidément bien perdu sur ce marché estival. Outre la piste Pierre-Emerick Aubameyang, les dirigeants mancuniens auraient un oeil sur Christian Pulisic et envisageraient un prêt comme le rapporte The Athletic ce mercredi. L'international américain n'est pas franchement en odeur de sainteté chez les Blues et peine à justifier le colossal investissement consenti par les Londoniens en 2019. Le Daily Mail ajoute que l'AC Milan, la Juventus, l'Atlético de Madrid et Newcastle suivraient aussi l'ancien joueur du Borussia Dortmund.

Notre avis : Manchester United a besoin de talent pour son effectif et Pulisic coche ces cases. Mais rajouter un ailier n'est pas vraiment la priorité absolue de cette fin de mercato pour les Red Devils.

"A force de maltraiter de Jong, le Barça peut tout perdre"

Bernardo Silva parti pour rester à Manchester City

Alors que son nom circule avec insistance du côté du Barça, Bernardo Silva pourrait finalement faire faux-bond au FC Barcelone. Selon les dernières indiscrétions de The Athletic, l'international portugais (70 sélections, 8 buts), qui voulait rallier la Catalogne cet été, aurait changé d'avis et serait désormias focalisé sur sa saison à Manchester City.

Notre avis : Un immense ouf de soulagement pour Pep Guardiola si ça se confirme. L'ancien Monégasque est l'un des chouchous du technicien catalan et surtout l'un des hommes de base de l'effectif des Skyblues.

Une banderille à 60 millions d'euros de United pour Casemiro ?

Elle est peut-être là la surprise de cette fin de mercato. Alors que les négociations avec l'entourage d'Adrien Rabiot sont très, très compliquées, Manchester United aurait changé son fusil d'épaule et lorgnerait Casemiro plus que jamais. Le très sérieux Daily Telegraph annonce une offre imminente de près de 60 millions d'euros de la part des Red Devils pour le milieu brésilien, sous contrat jusqu'en 2025 avec le Real Madrid. Marca avance même que le joueur serait ouvert à un nouveau challenge...

Notre avis : Même si Camavinga et Tchouaméni sont là pour préparer l'avenir, on imagine mal le Real Madrid se séparer de son "ancre Casemiro" d'ici la fin du mercato. A moins que...

Vague de scepticisme pour Rabiot : "Il est surtout victime du mercato raté de MU"

Thuram, et maintenant le Stade Rennais !

Voilà un prétendant surprise qui vient s'inviter dans le dossier Khéphren Thuram. Un temps courtisé par le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain figurerait également sur les tablettes du Stade Rennais. C'est ce que révèle Ouest-France ce mercredi. Néanmoins, l'hypothèse d'un transfert de l'international Espoirs français en Bretagne paraît peu probable. Nice est d'ailleurs très gourmand…

Notre avis : Rennes a des moyens, mais un départ de Thuram de Nice paraît difficilement imaginable et ce, même si une grosse offre arrivait sur le bureau de Rivère et consorts.

Garder Gouiri et Thuram grâce à Ineos ? "Ce n'est pas notre manière de penser..."

Ndombele proche de rejoindre Naples

Enfin un point de chute pour Tanguy Ndombele. Pas dans les plans d'Antonio Conte à Tottenham qui l'a même invité à changer d'air, l'ancien Lyonnais devrait, sauf immense retournement de situation, rejoindre Naples. Ce mercredi, le journal italien Il Mattino confirme l'arrivée imminente de l'international français chez les Partenopei où il va être prêté avec option d'achat, fixée à 30 millions par les Spurs.

Notre avis : Une très belle porte de sortie pour le Tricolore qui peut retrouver des couleurs dans la chaleur du stade Diego Armando Maradona.

Ndombele durante Porto-Lione - Europa League 2021/2022 Crédit: Getty Images

Draxler (enfin) ouvert à un départ

Enfin ! Indésirable au Paris Saint-Germain, Julian Draxler est cette fois prêt à changer d'air. Selon les dernières indiscrétions du Parisien, l'international allemand (58 sélections, 7 buts) souhaiterait rentrer au pays et trouver un club en Bundesliga dans les prochains jours. Objectif ? Se montrer pour se faire une place dans le groupe des 26 pour la Coupe du monde au Qatar dans les prochains mois.

Notre avis : Il était temps... Draxler aura 29 ans en septembre et est pour l'instant rangé dans la catégorie des grands espoirs déchus de l'autre côté du Rhin. Apprécié de Flick, le joueur peut espérer prendre le train pour le Mondial s'il trouve un challenge idoine.

L'OL à la lutte avec une kyrielle de clubs européens pour un espoir suisse

Fabian Rieder, voilà un nom à suivre dans les mois à venir du côté helvète. Promesse des Young Boys Berne, l'international espoir suisse de 20 ans suscite de nombreuses convoitises. Le quotidien suisse Blick révèle que le Real Madrid, le Bayern Munich, l'Atalanta, le Torino et l'Olympique lyonnais auraient pris des renseignements pour le milieu relayeur.

Notre avis : Lyon n'a pas de besoin urgent dans l'entrejeu, surtout cette saison. Mais rafler Rieder au nez et à la barbe de tous ces prétendants serait tout de même un sacré coup.

City conquis en 2020, un promu en 2022 : Aouar, le grand gâchis

Newcastle prêt à faire ses dernières emplettes à Chelsea

Les Magpies vont probablement animer cette fin de mercato plus qu'aucun autre club. Relativement discrets sur cette fenêtre estivale, les Toons pourraient accélérer dans les prochains jours. Ce mercredi, le Telegraph révèle que les pensionnaires de St James' Park, en quête d'éléments offensifs, courtiseraient quatre joueurs des Blues : Conor Gallagher, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic et Armando Broja. Fabrizio Romano annonce de son côté que Newcastle pourrait retenter sa chance pour João Pedro (20 ans), le joueur de Watford.

Notre avis : Des pistes évidemment à la portée du richissime Newcastle, qui s'active tout de même un poil tardivement pour le poste d'avant-centre tant recherché par Eddie Howe...

Conor Gallagher avec Crystal Palace. Crédit: Getty Images

Zaniolo finalement prolongé à la Roma ?

Alors, peut-être ? En instance de départ, Nicolò Zaniolo est finalement toujours à Rome et ce, à un peu moins de deux semaines de la fermeture du marché. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport annonce même que l'international italien pourrait rempiler avec la Louve. L'agent du joueur Claudio Vigorelli est sur le point de rencontrer le board romain pour une prolongation jusqu'en 2026.

Notre avis : José Mourinho peut se frotter les mains et devrait pouvoir dormir sereinement avec sa prometteuse triplette Zaniolo-Dybala-Abraham cette année.

Kakuta, priorité du FC Nantes pour la fin du mercato

Kombouaré enfin comblé ? Alors que La Voix du Nord a récemment révélé des envies de départ de la part de Gaël Kakuta, les Canaris seraient venus aux renseignements pour le milieu de terrain. C'est Ouest-France qui rapporte l'information ces dernières heures. L'entraîneur nantais Antoine Kombouaré aurait fait de l'ancien Amiénois l'une de ses priorités selon le quotidien. Reste que les discussions seraient actuellement au point mort à cause d'intermédiaires nantais.

Notre avis : Il va s'en passer des choses à Nantes d'ici la fin du mercato... L'arrivée de Kakuta ne serait, en tout cas, clairement pas de trop pour cette saison qui s'annonce ultra-chargée.

Meunier également courtisé par Manchester United

Et une piste de plus à Manchester, une ! En quête d'un latéral droit supplémentaire pour concurrencer ou suppléer Aaron Wan-Bissaka, toujours courtisé par Crystal Palace, son ancien club, les Red Devils seraient sur les traces de Thomas Meunier. The Telegraph évoque même une offre de 15 millions d'euros en préparation pour l'international belge, également courtisé par le FC Barcelone.

Notre avis : Au même tarif ou presque, les Red Devils auraient tout intérêt à intensifier leurs efforts pour Sergiño Dest, que Ten Hag connaît bien en plus...

Thomas Meunier avec le maillot du BVB. Crédit: Getty Images

Après Nunes, le gros coup Ramos pour Wolverhampton ?

Alors que Matheus Nunes va s'engager avec Wolverhampton dans les prochaines heures pour un montant record, un autre Portugais suscite l'intérêt des pensionnaires de Molineux. Sky Sports explique ce mercredi soir que ces derniers seraient intéressés par Gonçalo Ramos (21 ans), l'avant-centre de Benfica. Et c'est d'ailleurs Jorge Mendes qui serait aux manettes dans cette opération, encore une fois…

Notre avis : Benfica a déjà cédé Núñez cet été. Il faudrait un énorme chèque pour voir les Águias se séparer de Gonçalo Ramos, déjà buteur à 4 reprises en 4 matches cette saison.

Gonçalo Ramos durante Liverpool-Benfica - Champions League 2021-22 Crédit: Getty Images

Lille s'offre l'espoir Virginius

Élément ultra prometteur du FC Sochaux Montbéliard, Alan Virginius (19 ans) exporte ses talents dans le nord. Le jeune ailier a paraphé un contrat de cinq saisons avec les Dogues. Ces derniers ont déboursé quatre millions d'euros pour s'attacher les services du joueur et ont notamment devancé Nice et Lorient dans la course à la signature.

Notre avis : Ça s'apparente à l'un des jolis coups de ce mercato estival en Ligue 1, à n'en pas douter. Virginius est considéré comme l'un des éléments les plus prometteurs de sa génération.

Le joli coup Estupiñán pour Brighton

Les Seagulls tiennent le remplaçant de Marc Cucurella. Si Nottingham Forest faisait office de favori dans la course à sa signature, Pervis Estupiñán (24 ans) va finalement évoluer du côté de Brighton la saison prochaine. Incontournable avec Villarreal la saison passée, l'international équatorien s'est engagé pour cinq ans. Le Sous-marin jaune récupère 18 millions d'euros dans l'opération.

Notre avis : Du travail bien fait par Brighton, comme souvent. Les doutes ne sont clairement pas légion sur la pertinence de ce recrutement.

