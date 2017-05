Mercato - Pour Kylian Mbappé, le Real et City sont prêts à sortir… 130 millions

Monaco peut trembler. Et les supporters asémistes avec. Car la saignée prévue cet été est en train de prendre forme chez le champion de France en titre. Après l’officialisation de la signature de Bernardo Silva à City (avant celle de Mendy ?), c’est l’autre dossier chaud sur le Rocher qui est à surveiller de près.

Évidemment, vous l’aurez compris, c’est de Kylian Mbappé dont il s’agit. Le nouveau phénomène du football français affole les mastodontes européens et les enchères ont commencé. Très haut, très fort. Selon les informations de Telefoot ce dimanche, le Real Madrid et Manchester City ont tous les deux formulé une offre de 130 millions pour le Français, âgé de 18 ans. Au passage, Mbappé deviendrait évidemment le joueur le plus cher de l’histoire.

Le temps de jeu comme seul facteur décisif ?

Rien ne dit que ces deux offres ont été acceptées par la direction monégasque, surtout après celle de 120 millions refusée la semaine passée, mais, avec de telles sommes, il semble difficile pour l’ASM de résister pour un joueur formé au club dont la revente au prix (très) fort validerait un peu plus le projet du club de s’offrir de grosses plus-values sur des jeunes à fort potentiel.

Vidéo - Mbappé : "Ça me saoulerait d'être comparé à un gamin de 18 ans" 00:32

Il y a quelques jours, Vadim Vasilyev avait avancé que Mbappé n’avait "pas de prix, pas même 100 millions d’euros" avant que Dimitri Rybolovlev, le priopriétaire du club monégasque, n’affirme qu’aucun joueur ne serait retenu contre son gré.

En clair, la balle est dans le camp du joueur, qui, selon Telefoot, pourrait songer à un départ si l’hémorragie continue à Monaco. "Je serai le seul décideur, avec ma famille. Personne ne décidera à ma place. Je n’irai nulle part où on m’imposera d’aller. Ce sera mon choix et j’assumerai mon choix" avait expliqué Mbappé la semaine passée, avant d’affirmer que le temps de jeu serait le facteur premier de sa décision. Pas plus mal tant les sommes évoquées jusqu’ici donneraient le tournis à n’importe quel joueur, aussi posé soit-il. Quoiqu’il en soit, soyez prévenus, le feuilleton Mbappé, avec ses sommes folles et ces grands clubs aux aguets, ne fait que commencer.