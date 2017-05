Nice fait craquer le PSG (3-1), Monaco compte trois points d'avance en tête

Nice a fait exploser le PSG. Les joueurs de Lucien Favre ont remporté le choc de la 35e journée de Ligue 1 face au PSG ce dimanche soir à l'Allianz Riviera (3-1). Encore séduisants dans le jeu, les Aiglons ont ouvert le score par Balotelli (26e) puis Ricardo Pereira a doublé la mise (48e). Les Parisiens sont revenus au score grâce à Marquinhos (64e) mais ils ont perdu leurs nerfs et Donis les a sanctionnés (90e). Toujours troisièmes, les Aiglons reviennent à trois longueurs de leurs adversaires du soir qui comptent trois points de retard et un match de plus sur Monaco. Paris a certainement dit adieu au titre après cette défaite.

Les Parisiens avaient pourtant pris le match par le bon bout et rapidement fait souffrir la défense adverse. Di Maria a été ainsi été le premier à se mettre en évidence avec une frappe que Cardinale a détournée comme il a pu (5e). Cavani, lui, a vu Seri repousser sa tête décroisée au premier poteau sur un corner (17e). Bousculé en défense, les Niçois ont toutefois montré qu'ils possédaient de solides arguments offensifs en ressortant efficacement le ballon pour contrer rapidement sur les côtés, grâce à leurs redoutables latéraux Dalbert et Souquet notamment.

Kevin TrappGetty Images

Avec en plus un Balotelli en forme à la pointe de l'attaque, la menace azuréenne s'est progressivement précisée. L'avant-centre italien a loupé le cadre en se jetant pour reprendre un coup franc de Seri (20e). Il a fait mouche ensuite d'une très belle frappe enroulée du gauche de 20 mètres après un fantastique rush de Ricardo Pereira (1-0, 26e). Auteur de 14 buts cette saison en championnat, Super Mario a déjà fait aussi bien que lors de sa meilleure saison avec l'AC Milan en 2013-2014. Il a aussi définitivement lancé ce choc et véxé des Parisiens très nerveux à l'image de Cavani.

Motta et Di Maria expulsés

Unai Emery a bien tenté de reprendre les choses en main après la pause en remplaçant Maxwell, trop souvent pris de vitesse, par Meunier pour replacer Aurier au poste d'arrière gauche. Le choix s'est vite révélé catastrophique quand les Niçois ont placé un contre sur leur côté droit et que Ricardo Pereira a nettoyé la lucarne opposée de Trapp d'une sublime frappe enroulée (2-0, 48e). Dos au mur, les Parisiens se sont livrés pour revenir au score et se sont montrés très dangereux sur corners. Cardinale a dû repousser une nouvelle tête de Cavani (58e) mais n'a rien pu ensuite face à celles combinées de Thiago Silva et Marquinhos (2-1, 65e).

Déterminés à arracher au minimum l'égalisation, les Parisiens ont buté de nouveau sur l'excellent Cardinale (76e) avant de se laisser gagner par la frustration dans les toutes dernières minutes. Thiago Motta a été expulsé pour un mauvais geste sur Baysse (90e). Nice a marqué dans la foulée par l'intermédiaire de Donis (90e+2). C'en était trop pour Di Maria qui a été expulsé à son tour (90e+3). Le PSG a fini à neuf et subi sa première défaite de l'année 2017 en Ligue 1. Certainement celle de trop pour conserver le titre de champion de France.