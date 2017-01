OL-OM : L’hommage des Lyonnais au jeune retraité Gueida Fofana

Comme un seul homme, l’effectif lyonnais s’est saisi du maillot floqué du numéro 6 et a décidé de lui rendre hommage. La raison ? Le départ à la retraite de Gueida Fofana ce jeudi. Après l’ouverture du score de Mathieu Valbuena face à l’OM, les onze titulaires se sont précipités vers le banc de touche de l’OL afin de récupérer le maillot de l’ancien international Espoirs.

Cette semaine, le milieu de 25 ans avait annoncé officiellement mettre un terme à sa carrière en raison de blessures récurrentes à la cheville.

"L'état dans lequel est ma cheville ne me permet plus de jouer au football", avait-il expliqué. "C'est un terrible constat mais j'ai été déclaré inapte à la pratique du football". Arrivé en 2011 en provenance Le Havre, Fofana avait été le capitaine des Bleuets champions d'Europe des moins de 19 ans en 2010 avec notamment Antoine Griezmann ou Alexandre Lacazette. Et visiblement, son passage à l’OL a marqué le vestiaire.