Pour Aulas, le podium reste jouable mais"ça devient extrêmement tendu"

"On reste dans les places européennes, mais nettement en-dessous de nos objectifs", a estimé Jean-Michel Aumas sur Canal+ Sport samedi après la défaite de l'Olympique Lyonnais à Guingamp (2-1) lors de la 25e journée de Ligue 1. Même JMA, pourtant éternel optimiste, commence à s'inquiéter sérieeusement. Le podium ? A ce rythme, il deviendra plus un rêve qu'un objectif.

"On regarde du côté de Nice, compte tenu de la qualité des deux équipes qui sont au-dessus, a ajouté le président de l'OL. 12 points (d'écart avec Nice), c'est encore jouable, parce que c'est éventuellement neuf avec un match en retard gagné, éventuellement six si on bat l'adversaire lui-même. Le podium, c'est encore une possibilité, mais ça devient extrêmement tendu."

Le patron de l'OL (4e) s'est également plaint des commentaires portés sur la décision de la Commission de discipline d'infliger deux matches de suspension ferme de son milieu Corentin Tolisso, exclu à Saint-Etienne dimanche (revers lyonnais 2-0).

" On a vu une campagne médiatique relayée par les plus grands journaux "

"Dès qu'on ose dire à Lyon des choses sur des commissions de discipline ou l'arbitrage, on se fait interpeller, et là, on a vu une campagne médiatique relayée par les plus grands journaux pour je ne sais quoi, car quand on connaît le fonctionnement du foot, on sait que les arbitres sont parfaitement intègres et les commissions de discipline parfaitement indépendantes", a dit Jean-Michel Aulas.

L'entraîneur guingampais Antoine Kombouaré avait estimé vendredi la commission de discipline influencée par "la toute-puissance de Lyon et de (Jean-Michel) Aulas". "Je ne sais pas ce qui a poussé l'entraîneur de Guingamp, M. Kombouaré, à développer cette argumentation, a rétorqué l'intéressé. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il a autour de lui des dirigeants qui le rappelleront à l'ordre, parce que quand on est dirigeant, entraîneur, on doit pouvoir s'exprimer normalement. Guingamp nous a battus trois fois cette année, c'est dû à l'excellent entraîneur de Guingamp, et je l'en félicite."

Concernant le match lui-même, Jean-Michel Aulas a jugé qu'il s'était "déroulé bizarrement", en raison de l'absence de l'entraîneur Bruno Genesio, malade, et parce que "quand les séries ne sont pas très positives, les éléments se mettent dans le mauvais sens".