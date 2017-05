Un dernier petit effort pour Falcao et Gomis et cette Ligue 1 pourrait être un cru historique

Décidemment, cette Ligue 1 nous surprendra toujours. On s’attendait à un long fleuve tranquille pour le titre concernant le PSG, on a eu droit à une mer agitée où le bateau monégasque a pris l’avantage tandis que le champion en titre a sombré contre les vents niçois. On pensait que seul le champion pourrait prétendre dépasser la barre des 80 points : Monaco et Paris l’ont déjà enjambé tandis que Nice n’a plus besoin que d’une victoire pour valider cet objectif. Historique, et on pèse nos mots.

Mais derrière les collectifs, les joueurs n’ont pas dit leurs derniers mots pour rentrer dans les livres d’histoire. Notamment les buteurs, affamés de stats. Et ce cru 2016-2017 n’échappent pas à la règle, bien au contraire. A deux journées de la fin, Edinson Cavani et Alexandre Lacazette ont d’ores et déjà dépassé la barre des 20 buts avec respectivement 33 (!) et 24 buts. Mais c’est surtout derrière que cela devient intéressant.

Paris Saint-Germain's Uruguayan forward Edinson Cavani celebrates his goal during the French L1 football match between Paris Saint-Germain and Montpellier at the Parc des Princes stadium in Paris on April 22, 2017.Getty Images

Vers un cru particulièrement fertile ?

Car, avec Radamel Falcao (19 buts) et Bafétimbi Gomis (18), les poursuivants ne sont pas en reste. Et si les deux hommes venaient encore à marquer et rejoindre la barre des 20 buts, cette saison 2016-2017 serait mémorable. Car quatre hommes à 20 buts ou plus, ce n’est vraiment pas fréquent. C’est bien simple, cela n’est plus arrivé depuis 36 ans. À l’époque, Vahid Halihodzic (Nantes), Andrzej Szarmach (Auxerre), Abdelkrim Merry Krimau (FC Metz) et Bernard Lacombre (Bordeaux) avaient compilé respectivement 27, 24, 23 et 20 buts.

Mais, depuis les années 90, aucun championnat n’a produit de telle configuration. Le mieux, c’étaient trois tireurs d’élite en simultané. En 1999-2000, Sonny Anderson, David Trezeguet et Marco Simone (excusez du peu) avaient trouvé la faille plus de 20 fois. Plus récemment, Nené, Olivier Giroud et Eden Hazard avaient réussi cette même performance en 2011-12. Alors, pour les dépasser dans les bouquins du football, Falcao et Gomis n’ont plus qu’à réaliser ce qu’ils savent faire de mieux : faire trembler les filets.