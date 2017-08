Avec Neymar et Cavani, le PSG tient un duo infernal

On ne sait pas encore qui complètera le trio cette saison. Tout dépendra du dossier Kylian Mbappé. Mais le PSG peut voir venir. Déjà parce qu'il pourra toujours s'appuyer sur Angel Di Maria s'il ne parvient pas à recruter la pépite monégasque. Surtout parce qu'il a manifestement bâti un duo de feu avec Neymar et Edinson Cavani. Un binôme redoutable sur le papier. Mais encore davantage sur le terrain.

Il a fait très forte impression dimanche dernier à Guingamp. Associés pour la toute première fois, Neymar et Cavani ont déjà mis le feu dans une défense de Ligue 1, un phénomène illustré par les deux derniers buts parisiens. Idéalement servi par le Brésilien sur le premier, l'Uruguayen lui a ensuite offert sur un plateau son tout premier but sous les couleurs franciliennes. En Bretagne, le duo a brillé par son efficacité.

Neymar et Cavani fêtent le but du PSG face à GuingampGetty Images

Et sa complicité. Elle était assez prévisible même si Neymar est aussi réputé pour ses talents remarquables de buteur. Cela fait parfois oublier ses qualités de passeur. Alors que le Brésilien excelle aussi dans ce domaine. Il a ainsi terminé avec davantage de passes décisives (21) que de buts (20) toutes compétitions confondues avec le Barça et terminé à la première place du classement des passeurs de la Ligue des champions (8). Avec un finisseur de la trempe de Cavani, la complémentarité était évidente.

Si Cavani se met à donner des passes décisives…

Elle est aussi favorisée par l'animation mise en place par Unai Emery. Dans laquelle Neymar quitte très régulièrement la ligne d'attaque parisienne pour revenir chercher des ballons en retrait et agir quasiment comme un meneur de jeu. Et n'hésite pas faire de Cavani et ses appels incessants une cible prioritaire sur du jeu en première intention. Le Brésilien a donné pas moins de 12 ballons à l'Uruguayen sur le l'ensemble du match à Guingamp. C'est déjà remarquable. Pour une première, c'est même impressionnant.

Avec Neymar et Cavani, Paris possède l'un des duos les plus attractifs d'Europe. Et, potentiellement, l'un des plus efficaces. Surtout si l'Uruguayen confirme sa progression dans la transmission. Il avait déjà pleinement satisfait Unai Emery dans ce domaine face à Amiens, au-delà de sa passe décisive pour Javier Pastore. Son action sur le but de Neymar à Guingamp va dans ce sens. Cavani, souvent taxé d'être un finisseur exclusif, donnerait une dimension supplémentaire à son jeu en confirmant cette qualité de passeur. Et rendrait son association avec le Brésilien encore plus redoutable.

Vidéo - Buteur mais surtout passeur, Cavani a comblé Emery 00:56

C'est tout ce que souhaite Paris dans son ambition de remporter la Ligue des champions. Neymar et Cavani vont profiter des prochaines sorties du PSG pour peaufiner leurs automatismes avant l'entrée en lice du club de la capitale sur la scène européenne. Toulouse, en visite au Parc des Princes dimanche soir, promet d'être un test intéressant dans cette optique. Le TFC est en effet la seule équipe de L1 qui était parvenue à préserver son but inviolé sur ses deux matches face aux Parisiens la saison passée. Reste à savoir s'il saura résister au nouveau duo d'enfer du PSG.