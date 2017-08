Blaise Matuidi, un départ loin d'être anodin

Il y a des joueurs qui passent. Et d'autres qui laissent leur empreinte. Blaise Matuidi appartient à cette deuxième catégorie. Il n'est pourtant pas le joueur du PSG le plus clinquant de ces dernières années. Loin de là. D'aucuns souligneront ses limites techniques, qui en ont amusé plus d'un sur les réseaux sociaux. Mais l'ancien Stéphanois a su se faire sa place dans ce PSG version QSI. Pendant plus de six saisons, il a accumulé les matches. Et en plus, il a su gagner le cœur de nombreux supporters.

Arrivé à Paris en juillet 2011 aux premières heures de l'ère qatarie, Matuidi n'avait pourtant pas forcément le CV pour devenir l'un des cadres de ce nouveau PSG. Mais le bon joueur de Ligue 1 passé par Troyes et Saint-Etienne est parvenu à passer de nouveaux caps pour être l'un des rares Français à être un incontournable du onze de départ pendant de longues années et s'imposer aux côtés des Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva and co. Jusqu'à devenir l'un des patrons de l’entrejeu parisien, où il a formé un trio qui a longtemps constitué l'une des forces de ce PSG avec Marco Verratti et Thiago Motta. Une progression impressionnante. Une vraie bonne affaire pour un joueur acheté 8 millions d'euros aux Verts.

Blaise Matuidi (PSG) face à l'OMPanoramic

Des statistiques qui parlent d’elles-mêmes

Si son parcours et sa longévité y sont pour beaucoup, son style a aussi contribué à sa popularité. Comment ne pas tomber sous le charme de ce joueur qui s'est battu sur tous les ballons, n'a jamais rien lâché et a su dépasser ses fonctions dès que l'occasion s'est présentée ? Quel amateur du PSG n'a pas en tête sa lucarne improbable du droit pour venir battre Steve Mandanda face à l'OM en 2015 ? S'il a sombré comme toute l'équipe parisienne lors de la fameuse "remontada" (6-1 pour le Barça au Camp Nou), l'international français avait d'ailleurs pris l'habitude de ne pas manquer ses grands rendez-vous avec Paris.

Après six années de haute volée, "Blaisou" peut partir la tête haute. Il a rempli son armoire à trophées de manière hallucinante (4 titres de champion, 3 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue, 4 Trophées des champions) et est devenu le Parisien qui a disputé le plus de matches sous l'ère qatarie (295 rencontres, assorties de 33 buts et 30 passes décisives) ! Voilà qui vous classe le bonhomme.

Blaise Matuidi fête le titre avec les supporters du PSG - 2015Panoramic

Paris laisse filer un gros salaire… et une partie de son âme

Il ne faut pas oublier que Paris a aussi réussi un joli coup en le vendant pour 20 millions d'euros (+10,5 de bonus possibles) alors qu'il n'avait plus qu'un an de contrat. Le PSG voulait aussi, et surtout, se débarrasser de son salaire mirobolant (12 millions par an). Mais son départ va forcément laisser un vide.

Si Paris va devoir compenser son départ et trouver un nouveau milieu, le vestiaire va perdre une partie de son âme. Mais ses relations avec Unai Emery, qui n'en finissait plus de le rétrograder dans la hiérarchie en lui préférant notamment Adrien Rabiot, ne lui laissait pas vraiment de choix. Lui qu'on a souvent annoncé menacé par la concurrence, et qui avait toujours su bouleverser la donne, a décidé de se lancer un nouveau défi. A 30 ans, et après six années denses avec le PSG, l'heure était sûrement venue de tourner la page. Mais à Paris, c'est un historique qui s'en va. Et ce n'est jamais anodin pour un club qui a pris l'habitude de balayer le passé.