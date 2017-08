Ligue 1 - Angers-Bordeaux : Toulalan veut remettre "les têtes à l'endroit"

A l'aube du premier match de Bordeaux en Ligue 1, le club au scapulaire doit déjà vivre avec un échec cuisant cette saison et cette élimination surprise en coupe d'Europe. Une désillusion que Jérémy Toulalan a accepté d'évoquer samedi au Haillan, à la veille du déplacement des Girondins à Angers.

A quelques heures de débuter le championnat, dans quel état d'esprit est le groupe ?

L'élimination (en Ligue Europa) est une déception car c'était une priorité de se qualifier. On est passé à travers et on n'était pas au niveau, on en est conscient. Mentalement, ce n'est pas facile, c'est évident... et l'on n'a pas montré grand-chose. Mais il faut rebondir rapidement sur le championnat et tout de suite regagner pour que les têtes soient à l'endroit.

" Le championnat n'a pas encore commencé et on est dans le dur "

Dans quels domaines le collectif doit-il s'améliorer pour être performant dimanche ?

Je pense qu'il faut qu'on s'améliore dans tous les secteurs de jeu, que ce soit offensivement, défensivement et au milieu de terrain. On a pris un but sur coup de pied arrêté, notamment, alors qu'on était prévenu. Il nous faudra donc être plus vigilants à Angers, car c'est une équipe similaire, qui met beaucoup d'impact physique. Là aussi, on est prévenu.

Le fait qu'Angers soit une sorte de "bête noire" depuis plusieurs saisons pour les Girondins, ajoute-t-il une difficulté supplémentaire à la préparation de la rencontre ?

Sincèrement, pas trop... Comme ça va être le même type de match que face à Videoton, on va essayer de régler ce qui n'a pas fonctionné et de gagner. On est concentré sur ce match à venir, il faut aller de l'avant, se remobiliser et faire un gros match là-bas. On va voir si dans la difficulté on répond présent. On n'a pas encore commencé le championnat et on est un peu dans le dur, mais c'est peut-être une bonne chose de jouer face à Angers aussi rapidement, car si l'on arrive à gagner, ça peut lancer la saison.