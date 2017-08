Lille : Le bel hommage d'El Ghazi à Nouri

Un but puis une célébration en forme d'hommage. Anwar El Ghazi, buteur face à Nantes lors de la victoire de Lille dimanche (3-0), a tenu à honorer son ancien coéquipier, Abdelhak Nouri. Le milieu de terrain de 20 ans, victime d'un malaise cardiaque au mois de juillet, souffre de lésions cérébrales graves. Il était le coéquipier du Lillois à l'Ajax Amsterdam.

Juste après son but, El Ghazi a ôté son maillot, révélant un T-shirt sur lequel était écrit "Nouri" et le numéro du joueur, le 34. Emu, l'attaquant du LOSC a montré ces inscriptions au public du stade Pierre-Mauroy avant d'être congratulé et réconforté par ses partenaires. Il a pris un jaune sur l'action, comme le stipule le règlement.