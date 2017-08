Pascal Dupraz : "C'est dommage que Neymar n'ait pas choisi Toulouse"

"C'est une très bonne chose qu'il choisisse la L1, dommage qu'il n'ait pas choisi Toulouse", a ironisé Pascal Dupraz mercredi en conférence de presse, dans une allusion au probable transfert de Neymar au PSG qui n'a jamais été aussi près de se concrétiser, selon plusieurs sources. "Je retiens surtout que, d'après tous les experts et les spécialistes, la L1 est un championnat faible et sans intérêt. Je me dis que pour un championnat aussi peu intéressant, c'est quand même pas mal d'avoir pu attirer un joueur comme Neymar", a ensuite rajouté l'entraîneur toulousain.

Alors qu'il débutera le championnat vendredi sur la pelouse de Monaco puis qu'il recevra Montpellier le 12 août, le TFC enchaînera ensuite par un déplacement... au Parc des Princes le week-end du 19 août, pour y défier un PSG qui pourrait alors aligner sa star brésilienne. "Si mes joueurs en parlent dans le vestiaire? Je ne rentre jamais dans le vestiaire", a botté en touche, dans un large sourire, Pascal Dupraz.

" Un des trois meilleurs joueurs de la planète "

Également interrogé sur le sujet lors d'une conférence de presse organisée au siège du club, Jean-François Soucasse, le Président délégué du TFC a estimé qu'il s'agissait "d'un coup de tonnerre dans le football mondial". "On parle quand même d'un des trois meilleurs joueurs de la planète", a-t-il rajouté, visiblement ravi.

Concernant d'éventuelles retombées pour la L1, l'ancien milieu de terrain toulousain a estimé que ce possible transfert serait "une formidable exposition pour le football français, dont tout le monde (pourrait) tirer profit". "Au TFC, on considère que, quand un club français est capable d'attirer de très grands joueurs, c'est quelque chose qui donne de l'attrait au championnat auquel on va participer: donc c'est une bonne chose. Après, oui, les sommes sont folles et cela fait partie de le démesure de l'économie du football", a-t-il ajouté.