Strasbourg / Lille (3-0) - Bielsa : l'exclusion de Maignan "n'est pas le tournant du match"

Comment analysez-vous cette défaite ?

Marcelo Bielsa : "A aucun moment on n'a réussi a imposer notre style de jeu et il y a eu beaucoup de situations imprévues à régler. Mais je ne pense pas qu'on puisse justifier la défaite avec ces situations que l'on n'attendait pas. Nous n'avons réussi à prendre le dessus à aucun moment du match, le projet de jeu n'a pas pu contrecarrer le schéma mis en place par l'adversaire pour nous contrer. La différence de qualité entre les deux équipes était clairement en notre faveur donc ça me rend responsable (de la défaite). En étant meilleur que notre adversaire (sur le papier), nous avons perdu justement sans pouvoir imposer cette différence de qualité. L'entraîneur adverse a réussi à neutraliser nos intentions."

" La décision de sortir Ballo-Touré était indispensable "

Estimez-vous que l'exclusion de Mike Maignan est le tournant du match, et que pensez-vous de son geste ?

M.B : "Je ne peux pas l'approuver mais je comprends. Plus que critiquer, je cherche à trouver des réponses et des corrections à des situations évitables. Mais pour moi ce n'est pas le tournant du match, l'avantage pris par l'équipe adverse était mérité, indépendamment du fait d'avoir joué sans notre gardien dans la dernière demi-heure. C'était un 0-0 qui n'était pas mérité car Maignan était jusque-là responsable du fait qu'on ait gardé notre but vierge."

Regrettez-vous d'avoir fait votre troisième changement dès la 37e minute ?

M.B : "Non, je ne regrette pas mon choix. J'ai considéré qu'il était nécessaire car j'ai eu l'impression qu'avec l'avertissement reçu par Fodé (Ballo-Touré), dans un match qui nous était très défavorable, il serait trop exposé à une exclusion. J'ai pris cette décision car j'ai pensé qu'elle était indispensable. "