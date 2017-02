Ligue 2 : Le Havre n'y arrive toujours pas

Le Havre n'a toujours pas inversé la tendance. Les Normands, dominateurs mais très maladroits, continuent de s'éloigner inexorablement de leur objectif initial, la montée en L1, après avoir enchaîné un dixième match sans victoire lundi à Valenciennes (0-0). Les Valenciennois se portent à peine mieux puisqu'ils n'ont remporté qu'une seule de leur neuf dernières rencontres... Avec 30 points, le VAFC et le HAC sont respectivement 12 et 13e, à six points du podium.

Les Havrais, qui ont d'abord multiplié les imprécisions, se réveillaient peu avant la demi-heure de jeu et prenaient le contrôle des opérations. Après un bon débordement, Zinédine Ferhat centrait en retrait et Baptiste Aloé était proche de marquer contre son camp en dégageant (28e). Puis ce même Ferhat ne cadrait pas sa reprise de volée (30e). C'est ensuite le grand Nathaël Julan (1,96m) qui plaçait une tête de peu à côté sur corner (39e), avant de perdre un face à face avec Damien Perquis (44e).

Le Red Star se donne de l'air

La seconde période était à l'image de la première, avec énormément de déchet technique de part et d'autre, et une équipe du Havre plus dangereuse que Valenciennes. Ainsi, Perquis devait réaliser un arrêt spectaculaire sur un tir puissant de Thomas Ayasse (63e), qui tirait ensuite juste à côté (66e). Le gardien valenciennois, pourtant pris à contre-pied, était encore à la parade pour détourner un tir dévié de Ferhat (80e). Côté nordiste, pas grand chose à signaler hormis un tir de Butin qui a frôlé la lucarne (3) et une frappe lointaine de Sigamary Diarra repoussée par Fabien Farnolle (77e).

Un peu plus tôt dans la soirée, le Red Star s'était donné de l'air en battant (2-0) l'AC Ajaccio, qui restait pourtant sur trois victoires lors de ses quatre derniers matches. Avec 26 points, les Franciliens, qui l'ont emporté grâce à des buts de Casteletto (24) et Lefebvre (81), conservent leur 16e place mais s'éloignent à six longueurs du premier relégable, Tours. Les Corses, eux, sont 14e avec 30 points.