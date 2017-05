Atlético-Real : Avec le bleu de chauffe dans sa panoplie, Kroos a pris une autre dimension

Un vrai festival. Si l'Atlético n'a pas vu le jour dans l'entrejeu mardi dernier à Santiago-Bernabeu, Toni Kroos y est vraiment pour quelque chose. Ce soir-là, l'Allemand a rayonné de tout son éclat par sa justesse de jeu et sa qualité de passe. "Il aurait pu jouer en pantoufles tellement il était fort", s'est enthousiasmé Steve McManaman, l'ancien milieu de Liverpool et du Real Madrid, au moment de commenter la performance du "Kaiser". Les statistiques ne lui donnent pas tort.

Kroos a signé une prestation de grande classe face à l'Atlético. Comme face au Bayern au tour précédent. Et comme très souvent dans cette saison où l'Allemand semble avoir franchi un palier. Avant, il pouvait parfois souffrir de la comparaison avec Luka Modric tant le Croate donnait l'impression de tenir l'entrejeu madrilène à bout de bras. Si c'est moins net aujourd'hui, ce n'est pas parce que Modric est moins performant car il ne l'est pas. C'est bien parce que Kroos a haussé son niveau de jeu.

Plus performant dans le travail défensif

Avec l'Allemand, il y a d'abord ce qu'on savait déjà. Il a toujours eu la tête et les pieds. Une vista exceptionnelle servie par une extrême précision et un timing parfait dans les passes, que ce soit dans le jeu court ou long et sur les coups de pied arrêtés. Cela lui a notamment permis de distribuer 13 passes décisives toutes compétitions confondues, plus que tout autre joueur du Real. Mais ce chiffre n'est pas celui qui traduit le mieux l'impact monumental de l'ancien joueur du Bayern sur l'animation offensive madrilène.

C'est remarquable, mais ce n'est pas une nouveauté concernant Kroos. Si l'Allemand a franchi un cap, c'est surtout parce qu'il est plus performant dans la récupération du ballon. Il est plus actif dans le travail défensif, il met plus d'agressivité dans les duels et cela lui donne un volume de jeu plus important. Cette progression est visible à l'œil nu mais elle se lit aussi dans les statistiques. Kroos réussit 2,6 tacles par match en Liga contre 2 la saison passée. Seuls Casemiro (4,3) et Danilo (2,9) sont au-dessus de lui dans ce domaine.

Le rôle de Zidane

Kroos est parvenu à conserver, voire améliorer, son rendement offensif tout en progressant dans le domaine défensif. Si son jeu a pris une nouvelle dimension, Zinédine Zidane y est pour quelque chose. L'Allemand l'avait dit le mois dernier dans une interview accordée au site de l'UEFA, juste avant le quart de finale de Ligue des champions face au Bayern. "Moi j’adore travailler avec lui, parce qu’on a une très bonne relation, avait-il déclaré. On pense de la même manière. Concernant le style de jeu, il me donne la sensation d’être important".

Kroos l'est plus que jamais depuis qu'il a posé ses valises dans la capitale espagnole en 2014, juste après avoir été sacré champion du monde avec l'Allemagne. A 27 ans, il ne semble pas loin d'avoir atteint le sommet de son art. Qui ne se limite plus à son traditionnel habit de lumière, celui du formidable créateur qu'il a toujours été. Kroos a prouvé cette saison qu'il savait aussi sortir le bleu de chauffe pour abattre un travail plus obscur. Et ça fait de lui un milieu dominant non seulement au Real, mais aussi en Europe.