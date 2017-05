Avant Juve - ASM (C1) : Ces ingrédients que Monaco doit réunir pour créer l'exploit

"On n'a très peu de chances de passer mais on se doit d'y croire." Au lendemain de la défaite à domicile lors de la demi-finale aller de la C1 face à la Juve (0-2), Valère Germain résumait bien l'état d'esprit des Monégasques. La tâche s'annonce immense pour le leader de la Ligue 1 et voir la finale de la Ligue des champions serait un exploit retentissant. Mais l'ASM n'a pas l'intention d'arriver sur la pelouse de Turin déjà battue et entend vendre chèrement sa peau. La plupart des joueurs monégasques ont d'ailleurs une idée de ce qui leur a manqué lors du premier rendez-vous avec le club italien. Autant d'ingrédients qui, mis bout à bout, pourraient leur permettre de renverser la situation.

1. Faire honneur à sa moyenne de buts

" A la maison on n'a pas fait un bon match mais si on joue comme d'habitude là-bas, c'est possible "

On ne va pas revenir ici sur la difficulté cette saison de tromper Gianluigi Buffon. Mais plutôt sur la capacité de Monaco à engrange les buts. S'il veut regoûter à une finale de C1, le club de la Principauté devra marquer au moins deux buts. Muets au match aller, les Monégasques n'ont pas rempli leurs standards comme le souligne ici Bernardo Silva. Ils ont joué le total effrayant de 59 matches depuis le lancement de leur longue campagne en C1 au mois de juillet lors des tours préliminaires. Ils ont mis 148 buts, soit une moyenne de 2,51 par match. Le milieu portugais a raison : si son équipe reste sur ses bases, elle pourra entrevoir la qualification.

2. Faire mouche quand l'occasion se présente

" Il faudra avoir plus d'efficacité, prendre des risques. "

La réflexion de Tiémoué Bakayoko va bien sûr de pair avec celle de Bernardo Silva. La Juventus a donné une leçon d'efficacité à son adversaire mercredi dernier en marquant deux buts pour seulement cinq tirs cadrés. L'ensemble des statistiques penche d'ailleurs en faveur des coéquipiers de Radamel Falcao sur cette rencontre, sauf la plus importante bien sûr, les buts. Un manque de réalisme qui a fait une grande partie de la différence entre les deux équipes. "On connaît la rigueur défensive de la Juventus, a ajouté le milieu de terrain, mais on a réussi à se créer des occasions donc je suis sûr qu'on parviendra à s'en créer au match retour." Il faudra, cette fois, les mettre au fond des filets.

Vidéo - Bakayoko : "Il faudra prendre des risques... et avoir un peu de chance" 00:54

3. Changer (un peu) d'attitude sur le terrain

" Au match retour, il faudra mettre de la folie, de l’agressivité et abuser des centres ce qu’on n’a pas fait ce soir. "

L'ASM a-t-elle été trop timide au moment d'affronter la Juventus ? C'est ce qui transparaissait dans les propos de Valère Germain en zone mixte au soir de la défaite. Alors peut-être est-il déjà un peu tard. Mais l'attaquant formé au club appelait de ses vœux à une révolte pour le match retour. Le meilleur exemple pour Monaco est sans aucun doute celui du Barça. Apathique sur la pelouse du Parc une semaine plus tôt, les Catalans s'étaient transfigurés au retour. A l'aller, Monaco est loin d'avoir démérité mais il lui a clairement manqué un soupçon d'engagement supplémentaire. S'ils le trouvent, peut-être que les hommes de Leonardo Jardim parviendront à exploiter leur potentiel offensif qui a émerveillé l'Europe.

4. Trouver la faille dans les premières minutes

" Il va falloir marquer un but tôt pour essayer de ramener quelque chose "

Et pour mettre de la folie, rien de tel que de marquer d'entrée de jeu. Bernardo Silva espérait, lui, que Monaco réussira son entame de match. C'est souvent les clés d'une "remontada" réussie. Un but tôt dans la rencontre, sans tout bouleverser, sera un beau moyen de montrer que Monaco est venu avec de l'ambition. Difficile de voir la Juve, si expérimentée au niveau européen, ne pas savoir gérer cette pression supplémentaire. Mais cela devrait permettre aux joueurs monégasques de se libérer dans leur tête et de croire en leur chance.

La joie de Thomas Lemar, Radamel Falcao et Bernardo Silva lors de Monaco-Dijon (2-1), le 15 avril 2017.Getty Images

5. Surfer sur la confiance engrangée

" La meilleure chose pour continuer à y croire, ce serait de s'imposer à Nancy, en championnat. "

Dès l'après-match face à la Juve, Leonardo Jardim se projetait sur la rencontre à… Nancy. Les affaires courantes mais ô combien importantes. Et de ce point de vue, le souhait du coach portugais a été entendu. En gagnant face aux Nancéens, les Monégasques se sont encore un peu plus rapprochés du titre de champion de France. "Gagner là-bas nous offrirait ensuite la possibilité de jouer le second match à Turin avec une forte motivation," anticipait Jardim. On saura mardi si le levier psychologique a bien eu lieu.

6. Compter, aussi, sur la chance

" Qu'il y ait des évènements favorables, un carton rouge, … "

L'issue d'une rencontre dépend indéniablement du talent. Mais parfois la chance s’en mêle. Et Valère Germain espère qu'elle se penchera sur le berceau monégasque au Juventus Stadium. Une frappe sur le poteau qui finit pas rentrer, un penalty qui l'arbitre hésite à siffler, … beaucoup de faits de jeu sont susceptibles de changer le cours d'un match. Il en faudra beaucoup plus pour déboulonner la Juve, bien fixée à ses certitudes, mais si l'ASM a la chance de son côté, elle ne s'en plaindra pas.