Falcao - Mbappé vs Higuain - Dybala : quelle est la meilleure paire d'attaquants ?

Deux leaders nationaux qui s'affrontent, deux collectifs rigoureux et inspirés, deux onze capables de hausser leur niveau de jeu… les raisons de s'intéresser à la demi-finale "surprise" Monaco-Juventus ne manquent pas. Le duel sera aussi marqué par la présence de deux duos assez incroyables en attaque.

Décisives tout au long de la saison mais également en huitièmes et en quarts de finale de cette Ligue des champions, les paires Falcao-Mbappé et Higuain-Dybala seront forcément sous le feu des projecteurs à Louis-II puis au Juventus Stadium. C'est l'occasion de les comparer avant la double manche.

Vitesse contre technique

A bien des égards, les quatre attaquants qui régalent l'AS Monaco et la Juventus de Turin cette saison se valent. Mais ils n'ont pas forcément le même profil. Si on peut ranger Radamel Falcao et Gonzalo Higuain dans la catégorie des buteurs racés devenus avec l'âge des points d'ancrage vitaux pour leurs partenaires, Kylian Mbappé et Paulo Dybala n'ont pas la même manière de se mouvoir à leurs côtés.

Le premier a tout du contre-attaquant redoutable, capable d'avaler les espaces et de déclencher des sprints ravageurs pour les défenses. Le second participe davantage à la construction des offensives, avec un jeu de passes précis et surtout une technique quasi-parfaite balle aux pieds. C'est l'un des attraits de cette opposition à venir : chacun défendra sa particularité.

A la finition, il n'y a pas de petit joueur

Qu'on se le dise, la saison de l'AS Monaco est exceptionnelle tant sur le fond que sur la forme. Dans ce contexte (celui d'une formation résolument tournée vers l'offensive depuis cet été), l'attaque carbure à plein régime et les buts s'empilent. Au petit jeu des statistiques, les deux Monégasques qui nous intéressent sont devant les Turinois, mais de peu…

La paire Falcao-Dybala cumule pas moins de 50 buts cette saison toutes compétitions confondues (10 en C1) pour 9 passes décisives, quand Higuain et Dybala culminent à 46 buts (7 en C1) pour 8 passes. La preuve que les quatre joueurs sont tous de sérieux clients face aux buts et qu'il faudra assurément compter sur eux lors de ces demi-finales.

Infog Monaco - Juventus 2017 (Comparaison Falcao / Higuain)Eurosport

Dybala-Higuain, c'est plus expérimenté et plus complémentaire

C'est l'une des caractéristiques de Monaco au plus haut niveau : son inexpérience. Celle-ci touche aussi son attaque et plus particulièrement Kylian Mbappé. A 18 ans, le jeune attaquant connaît une ascension fantastique mais vit sa toute première saison, lui qui a poussé Valère Germain sur le banc il y a deux mois à peine. A titre de comparaison, Paulo Dybala officie depuis quatre saisons en Serie A (deux à Palerme, deux dans le Piémont) et il connaît à 23 ans sa deuxième expérience en C1.

Autre léger avantage pour le duo de Bianconeri : leur complémentarité. Ils évoluent dans le même club depuis moins d'une saison ensemble (Higuain est arrivé cet été) mais leur association fonctionne à merveille. Les deux Argentins se cherchent souvent sur le terrain, compensent spontanément les prises de risques de l'autre et semblent partager une certaine vision de ce jeu. La complémentarité entre Falcao et Mbappé représente bien sûr une force de Monaco cette saison, mais elle semble moins évidente, moins instinctive que celle de la Vieille Dame.

Paulo Dybala et Gonzalo Higuain combinent souvent sur le terrain.Panoramic

Et les matches référence dans tout ça ?

Si Monaco cherche des raisons d'y croire contre la Juventus de Turin, il pourra espérer que la "disette" de Gonzalo Higuain se poursuive lors des matches à élimination directe. En 23 apparitions, l'Argentin n'a marqué que deux petits buts, le dernier remontant à 2013. Globalement, "Pipita" traîne cette image de joueur décevant lors des grands rendez-vous et ne possède pas à ce jour un match référence en Ligue des champions.

A l'inverse, Mbappé s'est déjà illustré en marquant cinq buts lors de cette phase "couperet", Dybala a sorti le grand jeu et un doublé face au Barça (3-0) au tour précédent tandis que Falcao s'est également montré déterminant contre Manchester City et Dortmund. Avant de rejoindre Monaco, le Colombien était même l'homme des finales en Ligue Europa (2011 et 2012) avec trois buts inscrits et deux trophées soulevés (Porto et Madrid). L'histoire va-t-elle se répéter ?