Séville a pris l'avantage, mais Leicester reste à l'affût

Leicester a perdu mais reste en vie. Très décevants pour leur premier huitième de finale de Ligue des champions, les Foxes se sont inclinés mercredi soir sur le terrain du FC Séville (2-1), mais ils ne s'en sortent paradoxalement pas si mal. Menés après les buts de Sarabia (25e) et Correa (62e), ils ont réussi à marquer à l'extérieur grâce à Jamie Vardy (73e) et peuvent encore rêver de se qualifier lors du match retour sur leur pelouse. Les Sévillans, eux, peuvent s'en vouloir de ne pas avoir enfoncé le clou au cours d'une rencontre qu'ils ont dominée de la tête et des épaules.

Plus d'infos à venir...