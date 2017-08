Barrages - Liverpool s'impose à Hoffenheim (1-2) et prend une option pour la qualification

Nombreux sont ceux qui voyaient en Hoffenheim un obstacle de taille pour Liverpool sur la route de la phase de poules de la Ligue des champions. A raison, au regard du jeu développé et des résultats obtenus par le quatrième de Bundesliga la saison passée. Mais les Reds ont pris une sérieuse option sur la qualification en allant s'imposer sur le terrain du club allemand, mardi soir, à l'issue d'un barrage aller animé (1-2).

Comme attendu, les deux équipes n'ont pas fermé le jeu, alors même que les Reds viennent de disputer, samedi, leur premier match officiel de la saison. Et que les Allemands faisaient, eux, leur rentrée. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui ont rapidement failli prendre l'ascendant dans la rencontre à la suite d'une faute grossière de Dejan Lovren dans sa propre surface. Mais Andrej Kramaric a offert à Simon Mignolet, d'une frappe molle plein axe, l'un des penalties les plus faciles à stopper de sa carrière (12e).

94,2% de chance pour Liverpool de se qualifier

Les occasions se sont enchaînées en première période. Notamment en faveur des joueurs de Jürgen Klopp, à l'image de la frappe en bout de course non cadrée de Mohamed Salah, qui était pourtant seul devant le but adverse (15e). Et comme un symbole, c'est le tout jeune Trent Alexander-Arnold, 18 ans, qui a donné l'avantage aux Reds, pour son tout premier match européen, d'un coup franc vicieux qui a atterri au pied du poteau gauche d'Oliver Baumann (0-1, 35e).

Dans la foulée, Serge Gnabry a cru égaliser mais il a buté sur un excellent Mignolet, toujours bien placé durant la partie, avant que Sandro Wagner ne trouve lui le montant du Belge (43e). Avant de flancher en termes de rythme, la seconde période est partie sur les mêmes bases que la première. Roberto Firmino (47e), puis Sadio Mané (51e), particulièrement en vue dans son couloir gauche, se sont notamment illustrés mais ont manqué de doubler la mise. Et c'est l'expérimenté James Millner, d'un tir légèrement dévié à l'entrée de la surface par Havard Nordtveit, qui a permis aux siens de creuser l'écart (0-2, 74e).

A trois minutes du terme de la rencontre, Mark Uth est toutefois venu relancer les espoirs d'Hoffenheim en réduisant l'écart sur un enchaînement contrôle - reprise de grande classe (1-2, 87e). Voilà qui laisse les Allemands avec 5,8% de chance de se qualifier d'après les statistiques. C'est évidemment très peu. D'autant que Liverpool n'a, par le passé, jamais été éliminé dans une telle position. Et que les formations anglaises ont toujours franchi les barrages depuis l'introduction du système actuel en 2009.