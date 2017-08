Nice chute à Naples (2-0) lors du barrage aller de la Ligue des champions

Dans l'enfer du stade San Paolo, Nice a vécu un véritable cauchemar. Bousculé, ballotté, le Gym a été dominé dans les grandes largeurs. Pour ce barrage aller de C1 contre Naples, sa défense a montré de sérieuses limites et a logiquement cédé. D'abord, sur un but de Dries Mertens en début de match. Avant de craquer une nouvelle fois en seconde période sur un penalty de Jorginho. Pire, les Niçois ont même terminé la rencontre à neuf après les expulsions simultanées de Vincent Koziello et Alassane Pléa. A six jours de la manche retour, c'est Naples, en toute logique, qui entrevoit la phase de poules de la Ligue des champions.

Nice a découvert la cour des grands de manière violente. Après s'être offert le scalp de l'Ajax Amsterdam (1-1, 2-2), dernier finaliste de la Ligue Europa, au troisième tour préliminaire, les joueurs de Lucien Favre ont été submergés par les vagues du Napoli au cours de ce barrage aller. C'est simple : à la mi-temps de cette double confrontation, on se demande comment ils peuvent accuser un retard si minime compte-tenu de la domination totale des Italiens sur ce match. Asphyxiés par le pressing des Napolitains, Dante et ses coéquipiers ont éprouvé les pires difficultés à ressortir le ballon.

Allan Saint-Maximin lors de Naples-Nice - 2017Getty Images

Et Yoan Cardinale les a rapidement plombés, peut-être perturbé par l'arrivée du car du Gym avec une demi-heure de retard au stade... Sur une ouverture de Lorenzo Insigne, le gardien niçois a mal jugé la trajectoire du ballon, Dries Mertens l'a devancé avant de pousser le ballon dans le but vide (1-0, 13e). Après deux premières bourdes contre Troyes (1-2) en Ligue 1 vendredi dernier et l'Ajax au match aller, le portier de Nice a encore affiché ses limites…

Aucune victoire depuis le début de saison pour Nice

Ce but a ouvert encore plus l'appétit du Napoli. Des redoublements de passes, des courses, de l'intensité, des choix judicieux, le dernier troisième de Serie A ne donnait vraiment pas l'impression de disputer son premier match officiel de la saison. Les ouailles de Maurizio Sarri n'ont jamais desserré l'étreinte et les occasions des Transalpins se sont enchaînées (15e, 16e, 21e, 42e). Puis, après avoir beaucoup gâché face au but et maintenu l'espoir dans les rangs niçois en seconde période sur de situations inabouties (51e, 61e, 65e, 66e, 76e, 86e), Naples a fini par planter une seconde banderille grâce à un penalty de Jorginho (2-0, 70e) consécutif à une faute de Christophe Jallet - à la limite de la surface - sur le très remuant Mertens.

Avec cette défaite, Nice - qui n'a pas cadré le moindre tir ce mercredi - confirme son mauvais début de saison. Cinq matches : trois défaites, deux nuls et donc toujours aucune victoire avant de recevoir Guingamp samedi. Il tentera de panser les plaies de ce barrage aller en Ligue 1 et de sécher les larmes de Vincent Koziello, expulsé après un tacle dangereux (79e). Une montagne se dresse devant le Gym avant le retour, programmé mardi prochain. Alassane Pléa, qui a contesté le rouge de Koziello, sera aussi absent après son exclusion (79e) alors que Mario Balotelli (blessé) et Wesley Sneijder (reprise) ne sont pas certains d'être de la partie. Bon courage, Lucien Favre !