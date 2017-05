Ajax-Lyon (4-1), l'antisèche : Trop tendre, cet OL

Le jeu : Les erreurs coupables de l'OL

Il n'est pas question de négliger la qualité de jeu enthousiasmante de l'Ajax. Mais c'est bien l'OL qui s'est fourvoyé dès la première période en concédant un but sur coup de pied arrêté sur la première occasion néerlandaise, puis un deuxième sur une action où les erreurs défensives se sont multipliées. Les Rhodaniens n'ont pas mis la rigueur nécessaire pour résister aux talents offensifs de l'Ajax et ont concédé deux autres buts en seconde période. En attaque, malgré le but inscrit, les Gones ont aussi manqué de tranchant. A l'arrivée, ils ont été trop faibles pour espérer une autre issue.

Les joueurs : Traoré a mis l'OL à genou

Un doublé, une passe décisive et un match plein dans tous les domaines, notamment le jeu aérien : Bertrand Traoré a été le véritable bourreau de l'OL. Même si ses compères de l'attaque de l'Ajax, Kasper Dolberg et Amin Younes, tous deux buteurs, ont aussi fait des misères à la défense lyonnaise. Au milieu, Hakim Ziyech a rayonné par son activité et la qualité de ses transmissions. Avec trois passes décisives, c'est le moins que l'on puisse dire. Derrière, la charnière Sanchez-de Ligt a été remarquable d'efficacité tandis que Kenny Tete a réalisé quelques retours inspirés.

Bertrand Traoré a fait exploser LyonGetty Images

A l'OL, Anthony Lopes a signé quelques parades salvatrices pour limiter la casse. Si les Gones ont encore un semblant d'espoir pour la qualification, c'est grâce à leur gardien. Mathieu Valbuena, buteur, a globalement tenu son rang. Pas les autres, que ce soit Maxime Gonalons, dépassé, Corentin Tolisso, trop neutre, Lucas Tousart, Maxwel Cornet, inutile, la charnière Nkoulou-Diakhaby, beaucoup trop fragile, ou Jérémy Morel, hors du coup tout comme Christophe Jallet. Nabil Fekir n'a pas, lui non plus, eu le rendement attendu à la pointe de l'attaque lyonnaise.

Le facteur X : Sans Lopes, ce serait fini

On retiendra sa parade dans un duel face à Younes en toute fin de première période. Et deux autres dans le temps additionnel de la deuxième. Parce qu'Anthony Lopes a su maintenir son équipe en vie dans ces moments clés de la rencontre. Mais le gardien lyonnais, malgré les quatre buts encaissés, a été héroïque durant tout le match. Une rencontre au cours de laquelle l'Ajax a cadré pas moins de… 16 tirs. Oui, sans Lopes, cela aurait pu être bien pire. Et ce serait d'ailleurs probablement fini pour les Gones.

La stat : 22 ans et 137 jours

C'est la moyenne d'âge du onze aligné par Peter Bosz pour cette demi-finale aller contre Lyon, avec sept joueurs de 21 ans ou moins. La deuxième plus jeune en Ligue Europa cette saison. Mais ça ne s'est pas vu sur le terrain. Les Néerlandais ont fait preuve d'une sérénité et d'un réalisme, surtout en première période, dignes d'une équipe de vieux briscards. Lyon ne peut pas en dire autant. Ce sont plutôt les Gones qui sont passés pour des bleus.

Le tweet "revival"

La décla : Bruno Genesio (entraîneur de Lyon)

" C'est un naufrage. Plus qu'une défaite, c'est un non-match de notre part. Il faudra digérer. Se remettre la tête à l'endroit. Et continuer à y croire. L'exploit est possible: on est capable de renverser la tendance. "

La question : Y a-t-il encore un espoir pour l'OL ?

Oui. Grâce à ce but inscrit à Amsterdam, et aux multiples parades de Lopes, Lyon n'a pas définitivement coulé aux Pays-Bas. Les Gones sont évidemment dans une situation très inconfortable, mais gagner 3-0 reste envisageable. Surtout au Parc OL. Surtout avec le retour d'Alexandre Lacazette, dont l'absence au coup d'envoi de la rencontre, s'est fait cruellement ressentir. L'Ajax n'a pas donné que des garanties sur le plan défensif, elle est plus friable à l'extérieur et il appartiendra aux Gones de mettre la folie nécessaire devant leur public pour créer l'exploit.

Mais il ne faut pas se leurrer. Pour y croire, l'OL devra nettement hausser son niveau de jeu. Sur ce qu'elle a montré à Amsterdam, l'équipe de Bruno Genesio n'était pas digne de disputer une demi-finale de Ligue Europa. Elle ne peut pas prétendre à une finale si elle affiche encore autant de lacunes défensives et d'imprécisions dans le placement. Elle était bien trop tendre et immature aux Pays-Bas. Et c'est ce qu'il lui faudra corriger en priorité pour espérer le meilleur dans une semaine à Lyon.