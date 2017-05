Avant OL - Ajax , Lyon rêve du grand soir

Le contexte

Et si Lyon tenait son grand soir ? Celui que Jean-Michel Aulas attend depuis une petite vingtaine d'années. L'OL n'est qu'à 90 ou 120 minutes d'une finale européenne. Cet ultime rendez-vous auquel ont déjà participé Saint-Etienne, Reims, Monaco, Paris, Marseille, Bordeaux et même Bastia. Au regard du poids que pèse Lyon dans le football français, il est tout à fait anormal de ne pas le retrouver dans ce cercle d'initiés. Telle est la quête de son président au XXIe siècle, depuis que Lyon s'est donné les moyens de briller en Europe.

Longtemps, il a lorgné la Ligue des champions. Mais Lyon ne va pas mégoter. Une finale de Ligue Europa reste une finale de Coupe d'Europe et l'automne a montré que cette équipe ne pouvait pas espérer grand-chose parmi les meilleurs. Mieux qu'un lot de consolation, cette finale agirait comme une reconnaissance du savoir-faire lyonnais en Europe à l'issue d'une saison qui, paradoxalement, ne fut pas sa meilleure loin de là. L'apothéose serait belle pour une génération Lacazette-Tolisso qui vit ses dernières semaines avant de contenter les appétits des grands clubs européens.

Corentin Tolisso lors de Lyon - Besiktas en Ligue Europa.AFP

Le problème, c'est que le match aller a largement hypothéqué les chances de l'OL. La déroute d'Amsterdam (4-1) condamne les Gones à l'exploit. Un exploit dans leurs cordes. Parce que l'Ajax est aussi douée qu'inexpérimentée et ouverte aux quatre vents. Parce que Lyon nous a habitués au pire mais aussi au meilleur comme face à l'AS Rome en 8e de finale. Parce qu'au Parc OL, tout est possible si les Lyonnais emballent le match et, avec Lacazette, Tolisso et Valbuena, ils ont les moyens de le faire.

La question n'est pas de savoir si l'OL peut planter trois buts à l'Ajax mais plutôt s'il est en mesure de ne pas en encaisser. C'est une toute autre histoire et la fébrilité actuelle des Tousart, Gonalons, Diakhaby et Nkoulou face aux virevoltants Dolberg, Traoré et Younes constitue le principal obstacle à la première finale européenne de Lyon. Jean-Michel Aulas a tout fait pour gonfler ses troupes à bloc. "Nous avons la capacité de le faire et nous allons le faire", a-t-il martelé cette semaine.

Mathieu Valbuena (OL) dépité devant les joueurs de l'Ajax AmsterdamGetty Images

Lyon l'a déjà fait. C'était en 2011. Battu 4-1 en Belgique en 16e de finale aller de Coupe de l'UEFA, l'OL avait gagné 3-0 au retour grâce à un triplé de Sonny Anderson. Un exemple à suivre pour Alexandre Lacazette, totalement rétabli d'une blessure derrière la cuisse droite et dont la performance est très attendue. Lyon alignera son équipe type avec Tolisso en soutien de l'avant-centre et Fekir sur le banc. Côté néerlandais, seuls les latéraux devraient changer d'identité par rapport au match aller. Veltman et Viergever vont remplacer Tete et Riedewald.

Les hommes à suivre : Nkoulou – Diakhaby

Le potentiel offensif de l'OL est connu et nul doute que Lacazette, Tolisso, Cornet et Valbuena auront des occasions de punir l'Ajax. Mais la défense de l'OL va-t-elle tenir ? La prestation de l'axe Nkoulou-Dikhaby sera le baromètre de la qualification. Si le duo est à la hauteur, l'OL pourra envisager l'avenir sereinement. S'il coule comme la semaine dernière, les Gones n'auront même pas l'occasion d'y croire.

Diakhaby, buteur face à l'AS RomeAFP

Trois stats à avoir en tête :

0. Comme le nombre de défaite de l'Ajax face à Lyon. Le club néerlandais reste invaincu contre l'OL (3 victoires, 2 nuls) en cinq confrontations et a, en outre, une revanche à prendre par rapport à la saison 2011/2012. Il avait alors été éliminé à la différence de buts lors de la dernière journée de la phase de poules de Ligue des Champions, après une victoire de Lyon sur le terrain du Dinamo Zagreb (7-1). Un score fleuve qui avait alimenté des soupçons d'arrangement et provoqué la colère des dirigeants amstellodamois.

20. Aucune équipe n'a marqué autant de buts que Lyon en Coupe d'Europe en 2017 (20 contre 15 pour le Real). L'OL en a inscrit 13 buts lors de ses trois derniers matches européens au Parc OL.

0. Aucune équipe néerlandaise n'a atteint une finale européenne depuis 15 ans et le Feyenoord Rotterdam, qui avait battu le Borussia Dortmund en finale de la Coupe de l'UEFA en 2002.

Ils ont dit

Maxime Gonalons (Olympique Lyonnais)

" Si on n'y croit pas, mieux vaut changer de métier "

Notre avis :

Si le Parc OL gronde, si les premières minutes sont irrespirables pour les visiteurs et si Lyon trouve rapidement l'ouverture, tout sera possible. L'Ajax n'ai pas à l'aise loin de ses bases et n'est pas une équipe à fermer le jeu. L'OL peut créer l'exploit à condition d'être rigoureux et discipliné.