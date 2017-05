Bergkamp, Van der Sar, Overmars : Ces légendes de l'Ajax qui font encore les beaux jours du club

L'Ajax n'oublie pas ceux qui ont fait sa légende. Le club le plus titré des Pays-Bas, vainqueur à quatre reprises de la Ligue des champions, a toujours pris soin, à toutes les époques, d'intégrer dans son organigramme les joueurs qui ont marqué son histoire. Ce fut le cas du regretté Johan Cruyff, entraîneur des Amstellodamois au cœur des années 80, où encore plus récemment de Marc van Basten ou Frank de Boer. Encore aujourd'hui, quatre anciennes gloires ajacides font les beaux jours du club en coulisses.

Edwin van der Sar : Directeur du marketing

L'Ajax n'a quasiment connu qu'un seul gardien au cours des années 90. Avant de partir à la Juventus et de finir sa brillante carrière à Manchester United, Edwin van der Sar a gardé le but du club néerlandais pendant neuf ans. Une période durant laquelle il a notamment remporté quatre titres de champion des Pays-Bas (1994, 1995, 1996, 1998), une Ligue des champions (1995) et une Coupe intercontinentale (1995). Celui qui dispose du record du nombre de sélections en équipe des Pays-Bas (130) a arrêté sa carrière en 2011. Avant de se reconvertir dans le marketing et de réintégrer l'Ajax en 2012.

Edwin van der Sar sous le maillot de l'Ajax.Getty Images

Marc Overmars : Directeur technique

Infatigable ailier droit passé par Arsenal et le Barça, Marc Overmars a lui aussi fait partie de cette fameuse génération qui a tout gagné en 1995. Titulaire lors de la finale face à l'AC Milan (1-0), l'international néerlandais, qui compte 86 sélections avec les Oranje, a disputé plus de 130 rencontres avec le maillot de l'Ajax après avoir été recruté en 1992. Sa carrière de joueur achevée, il a un temps entraîné les équipes de jeunes, avant de devenir en 2012 le directeur technique du club.

Marc Overmars avec l'Ajax.Getty Images

Dennis Bergkamp : Entraîneur adjoint

Contrairement à Edwin van der Sar ou Marc Overmars, Dennis Bergkamp a été formé par l'Ajax. Et il y a débuté sa carrière professionnelle en 1986. S'il a quitté Amsterdam en 1993 pour rejoindre l'Inter et n'a donc jamais remporté la Ligue des champions avec son club formateur. Il a en revanche gagné avec ce dernier la Coupe des vainqueurs de coupe (1987) mais aussi la Coupe de l'UEFA (1992). Joueur racé, doté d'une technique incroyable, Bergkamp a ensuite fait le bonheur d'Arsenal où il a passé onze ans. Avant de raccrocher les crampons en 2006. Et d'être nommé en 2011 adjoint de Frank de Boer et de continuer d'occuper le même poste sous Peter Bosz.

Dennis Bergkamp, entraîneur adjoint de l'Ajax.Getty Images

Winston Bogarde : Entraîneur du secteur défensif

C'est peut-être le moins connu des quatre mais Winston Bogarde a joué à côté de Marc Overmars et Edwin van der Sar dans cette équipe qui a remporté la Ligue des champions et la Coupe intercontinentale en 1995. Avant d'échouer l'année d'après en finale face à la Juventus (1-1, 2 t.a.b. à 4). Le défenseur néerlandais a passé trois saisons du côté d'Amsterdam. Il a ensuite évolué à l'AC Milan, au FC Barcelone ou encore à Chelsea. Depuis 2015, il est responsable de l'entraînement des défenseurs du club.