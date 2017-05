Lyon-Ajax : Lopes : "On y croit dur comme fer''

Il y a quelque temps, quand Anthony Lopes se présentait en conférence de presse, les journalistes n'en attendaient pas à grand-chose. Les reporters radios étaient déjà préparés à "tout mettre à la poubelle", ce qui signifie dans le jargon qu'aucun extrait ne sera suffisamment pertinent pour être exploité. Les temps ont changé. 48 heures après le naufrage à Amsterdam, ce n'est pas un spécialiste de la langue de bois qui s'est présenté face aux médias ce vendredi midi à l'Olympique Lyonnais. Mais un orfèvre de la préparation mentale.

Anthony Lopes ne porte pas le brassard mais il a tenu un véritable discours de capitaine, captivant immédiatement l'auditorium de la salle de presse : "On ne va pas se le cacher : on a totalement raté notre match à Amsterdam. C'est très dommage mais il ne faut pas nous enterrer. Il faut y croire, on est capable de le faire. Si nous n'y croyons pas, autant déposer nos armes. On y croit énormément. On sait qu'on est capable de le faire, de réaliser cet exploit. Il faudra montrer un tout autre visage, le vrai visage de l'Olympique Lyonnais. On est capable d'emballer le match comme quand nous avons passé un 3-0 en seconde période à l'AS Roma."

" On sait que c'est arrivé contre Bruges "

3-0, c'est justement le score qu'il faudra à l'OL pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa après la déroute 4-1 du match aller. Dans son histoire, Lyon a déjà remonté un tel handicap. En décembre 2001, un triplé de Sonny Anderson avait fait chavirer Gerland de bonheur à l'ultime seconde en 16e de finale retour de la coupe de l'UEFA contre Bruges (1-4, 3-0). "Le président nous en parlé mais on est pas mal de joueurs issus du centre de formation, on sait que c'est arrivé contre Bruges, sourit le portier. On est capable de le faire''. L'esprit de Bruges est imploré par tout un club et on risque d'entendre beaucoup parler les Anderson, Coupet, Govou, Brechet, Carrière, Juninho, Delmotte… d'ici jeudi prochain.

Oui mais à cette époque-là, l'équipe avait une âme, rétorquent les plus pessimistes. Anthony Lopes s'emporte : "Nous sommes tous dans le même état d'esprit : on sait qu'on a les ressources pour le faire, on y croit dur comme fer. On a tous une énorme révolte en nous. Ce n'était pas nous mercredi, on le sait." Et le champion d'Europe portugais de poursuivre son bourrage de crâne : "On en parlé entre nous, avec le staff. Le président en a beaucoup parlé. On est capable de le faire. Il faut que tout le monde soit derrière nous - vous (les journalistes), les supporters - pour emballer le match et mettre le feu''.

Et pour que le 11 mai 2017 devienne une date légendaire : "On a envie de créer l'exploit pour marquer encore plus l'histoire du club, pour montrer que l'OL est toujours présent et est toujours un grand d'Europe." Au club, la conviction d'Anthony Lopes a déjà eu le mérite de remobiliser toutes les énergies. "Ils vont le faire, j'en suis persuadée", témoigne une salariée, loin d'être la seule à avoir été emballée par la force de persuasion du gardien.