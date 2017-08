Podium de Ligue 1 et parcours européen : l’OM est-il armé pour mener deux batailles de front ?

Sur le papier, l'Olympique de Marseille touche du doigt son retour sur la scène européenne. En déplacement chez la modeste équipe slovène de Domzale (vainqueur de la Coupe de Slovénie la saison dernière), l'OM est à deux matches de la phase de poules de la Ligue Europa, premier étage de la fusée qui doit le ramener vers les sommets hexagonaux et européens sous l'égide de Franck McCourt. Jusqu'ici, l'équipe effectue des premières semaines idéales avec une préparation aboutie et deux victoires en deux matches de championnat. S'il est bien évidemment prématuré d'envisager la suite de la saison, une qualification européenne mettrait l'équipe phocéenne face à une autre réalité : celle de l'enchaînement de deux matches par semaine, et de la capacité, ou non, à pouvoir tenir un tel rythme.

L'effectif de Rudi Garcia s'est bien étoffé en qualité et en expérience avec les arrivées de Mandanda, Luiz Gustavo, Rami ou Germain. Du onze de la saison passée, seul Bafétimbi Gomis n'a pas encore été pleinement remplacé, les dirigeants phocéens étant toujours à la recherche d'un numéro neuf "de surface, un buteur, bon de la tête, puissant athlétiquement" selon les termes de l'entraîneur marseillais. Mais plus que la qualité de son groupe, c'est aujourd'hui sa quantité qui pose principalement question dans l'optique de la Ligue Europa.

Des rotations pleines d'incertitude

Car Marseille ne revient pas jouer le jeudi au fin fond du continent pour y faire acte de présence. Cet été, le président Jacques-Henri Eyraud s'est montré clair sur les intentions du club en termes d'objectifs. "On veut améliorer notre performance, c'est une évidence. On veut jouer les premiers rôles en Ligue 1." Soit mieux qu'une cinquième place la saison passée, pour ne pas dire clairement une place sur le podium. Il faudra pour cela être capable d'encaisser la fatigue cumulée par les deux rencontres hebdomadaires. Le onze-type de Garcia a plutôt fière allure et devrait sans mal tenir la distance. Il a ce qu'il faut de talent, d'expérience et de vista pour offrir de solides garanties. Les remplaçants restent, eux, aujourd'hui un des grands points d'interrogations de la saison phocéenne.

Le onze de rotation ressemble à cette heure à une équipe composite et loin d'être finalisée. Les certitudes se font ainsi rares. Yohann Pelé et André Zambo Anguissa faisaient déjà partie du noyau dur phocéen la saison passée. Jordan Amavi est pour l'instant une doublure mais s'il confirme qu'il est bien de retour à son meilleur niveau physique et technique son statut pourrait rapidement changer au détriment de Patrice Evra. A 15 jours de la fin du mercato, cette équipe bis est constituée à moitié de joueurs à court de compétition (Hubocan, Doria) ou sur le chemin du départ (Sarr, Cabella). Si offensivement, le trident tient la route et que Clinton N'Jié et Lucas Ocampos (jamais considérés comme des cadres) sont en forme, combien de temps durera cette embellie, surtout dans la perspective de l'arrivée d'un autre attaquant ?

De la nécessité de se renforcer

Ces deux prochaines semaines devraient déjà donner des éléments de réponse. Il faudra d'abord assurer la qualification contre Domzale, équipe inconnue sur la scène européenne et tombeuse des Allemands de Fribourg au tour précédent. Le piège parfait en somme. Il sera temps ensuite de passer à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Le cas du numéro neuf, dont toutes les pistes récentes se sont épuisées, reste la priorité de l'OM. Le nom de Mathieu Debuchy, évoqué ce mercredi par L'Equipe, rappelle que le poste de latéral droit n'est pour le moment que du bricolage derrière le titulaire Sakai. Bouna Sarr n'est pas un habitué du poste, et Rod Fanni n'a plus les cannes pour y assurer un intérim régulier. Au milieu de terrain, au moins un autre joueur manque à l'appel, ce qui ne laisse que peu de marge de manœuvre en cas de blessure ou de suspension.

De la gestion de ces 15 prochains jours dépendra grandement la suite de l'exercice marseillais. Une qualification européenne acquise et l'OM retrouvera une dimension qu'il avait quittée par la petite porte. Il lui faudra alors s'en montrer à la hauteur, et devra pour cela renforcer ses lignes afin de rentrer dans les clous qu'il s'est lui-même fixé.