Claudio Ranieri laisse Riyad Mahrez sur le banc pour "le stimuler"

L'entraîneur de Leicester Claudio Ranieri a voulu "stimuler" son attaquant algérien Riyad Mahrez en le laissant sur le banc lors de la défaite du champion en titre contre Everton (2-0), lundi lors de la 18e journée de la Premier League.

"Il n'est pas en grande forme en ce moment et je veux le stimuler", a expliqué le technicien italien après la défaite lors du Boxing Day. "Je ne le vois pas faire des bonnes choses à l'entraînement et il doit donner plus pour l'équipe. Je veux plus", a continué Ranieri, alors que son équipe occupe la 16e place, avec seulement trois points d'avance sur le premier relégable Sunderland.

Vidéo - Ranieri : "Je veux stimuler Mahrez" 00:22

Lundi, l'entraîneur, qui devait déjà se passer de Jamie Vardy, suspendu, n'avait pas inclus Mahrez, élu joueur de l'année la saison passée, dans son onze de départ.