Manchester United concède le nul contre Swansea (1-1)

Les Red Devils avancent au ralenti dans cette fin de saison. Ils ont surtout laissé filer deux points en concédant logiquement le match nul à domicile devant une valeureuse équipe de Swansea ce dimanche dans le cadre de la 35e journée de Premier League (1-1). Rooney avait ouvert le score sur un penalty litigieux juste avant la pause mais l'insolent Sigurdsson a remis les deux formations à égalité sur un superbe coup franc (79e). Manchester United reste à la cinquième place du classement anglais et marque le pas dans la course à la prochaine Ligue des champions. Swansea conserve sa dix-huitième place et peut encore rêver de maintien. Heureusement pour les Red Devils, City n'a pas gagné à Boro (2-2).

Prudents et empruntés comme dans le derby contre City de jeudi dernier (0-0), les Red Devils ont laissé leurs adversaires s'emparer du ballon au milieu de terrain et prendre confiance grâce à leur intéressant jeu de passes. Face à une défense mancunienne fébrile, Llorente et les siens ont ainsi pu enchaîner régulièrement les frappes face à De Gea qui a dû maintenir son équipe dans le match (14e, 26e, 32e).

Des Red Devils solides mais sans inspiration

En face, les partenaires de Rooney, aligné en meneur de jeu, ont surtout misé sur la percussion de leurs jeunes pousses. Lingard (17e) et Martial (30e) ont chauffé les gants du réactif Fabianski. Le discret Rashford, lui, a préféré se laisser tomber devant la sortie du portier polonais et a obtenu un penalty généreux que Rooney a transformé sans trembler (1-0, 45e+2). L'expérimenté Mancunien a signé son quatrième but de la saison en championnat et est ainsi devenu le second joueur à marquer dans 150 matches différents en Premier League après Alan Shearer.

Pourtant, les joueurs de José Mourinho n'ont pas su capitaliser à partir de petit coup de pouce arbitral. Sans Pogba et Ibrahimovic, blessés, ni Mata resté sur le banc, et avec en plus les blessures de Shaw en début de match puis de Bailly à l'heure de jeu, ils ont clairement paru à court de forces et d'idées.

Face à des visiteurs gallois toujours joueurs, ils ont fini par craquer sur un superbe coup franc de Sigurdsson (1-1, 79e). Impliqué sur plus de la moitié des buts de son équipe en championnat cette saison, l'Islandais a désormais marqué lors des trois dernières visites de Swansea à Old Trafford. Manchester United enchaîne bien un 25e match sans défaite en Premier League mais concède aussi son 14e match nul de la saison, le 10e à domicile.