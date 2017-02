Mercato - Sans Wenger, Sanchez ne se voit pas rester… et c'est le PSG qui pourrait en profiter

Même deux jours après la débâcle face au Bayern (5-1), la Une des journaux anglais n'a pas changé. Arsène Wenger est toujours la cible numéro un des tabloïds anglais ce vendredi. Mais, plus que son hypothèse de départ en fin de saison, appelé par certains de ses anciens joueurs, ce sont les conséquences de celui-ci qui sont exposées. Avec en tête d'affiche, le dossier Alexis Sanchez.

Le Chilien est en pleine négociation pour une prolongation de contrat. Et cela fait quelque temps que cela dure. Selon The Sun, la raison est simple : Sanchez ne veut pas rester si Wenger quitte le club. Une information également assenée par le Daily Mirror affirmant que le meilleur buteur des Gunners est décidé à quitter le club cet été. Surtout après la nouvelle déroute en C1.

Des options nommées Juventus et PSG

Sous contrat jusqu'en juin 2018, l'explosif ailier, reconverti attaquant de pointe avec succès cette saison, "considère donc ses options" selon le Mirror. Et deux clubs se dégagent assez nettement dans cette course de vitesse : la Juventus et le PSG.

Le club italien admire Sanchez depuis de longs mois et espère l'attirer histoire de former un trio 100% sud-américain avec Higuain et Dybala à même de la guider vers le sommet. Mais la Juve va devoir se méfier du PSG dans ce dossier.

Car si Paris n'a pas "besoin" d'un joueur offensif supplémentaire, l'opportunité de récupérer un top-player de la trempe de de Sanchez ne laisse pas insensible la direction parisienne. C'est même tout l'inverse. Comme avec le cas Draxler cet hiver, le PSG a su démontrer qu'il pouvait s'engouffrer dans la moindre brèche. Et quelle meilleure publicité pour attirer ce genre de joueurs que la démonstration face au Barça ?