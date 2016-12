Un Ibra de gala, un Pogba intenable et l'un des buts de l'année : MU a régalé

C’était une tendance, c’est devenu une vérité : Manchester United va beaucoup mieux. Très séduisants face à Sunderland, équipe de leur ancien coach David Moyes, les Red Devils ont confirmé leurs nets progrès avec une victoire facile (3-1). Au classement, les hommes de José Mourinho restent sixièmes et pointent à 33 unités, à égalité avec Tottenham qui joue mercredi.

Pour ce lendemain de Noël, les spectateurs d’Old Trafford se sont régalés. Car pour ce Boxing Day, les Red Devils avaient sortis leurs habits de lumière. Après une première mi-temps où les occasions se sont succédés sur le but de Jordan Pickford, c’est Daley Blind qui a mis United sur la voie après un décalage parfait d’Ibrahimovic et une frappe croisée impeccable (1-0, 39e).

Pogba à l’aise, Mkhitaryan auteur d’un des buts de l’année

Avant et après cela, c’est Paul Pogba, très en vue ce lundi, qui s’est signalé. Mais le poteau (27e), un manque de précision (39e) ou Pickford (45+1e) ont privé le Français d’une réalisation. Face à ce manque de chance, Pogba a troqué son habit de buteur pour celui de passeur en lançant parfaitement Ibrahimovic pour le but du break (2-0, 82e). Le Suédois a parfaitement ouvert son pied pour signer son 50e but sur l’année civile, record personnel égalé.

Mais le meilleur restait encore à venir à Old Trafford. Après une mauvaise relance de la défense de Sunderland, Ibra a parfaitement centré en direction de Mkhitaryan. L’Arménien, à la manière de Charles-Edouard Coridon contre Porto en 2004, a repris d’une talonnade aérienne le ballon pour le propulser au fond et signer l’un des buts de l’année (3-0, 85e).

La réduction du score, superbe, de Borini (3-1, 90e) ne changera rien à la prestation aboutie des Red Devils qui peuvent aborder 2017 avec plein d’envie. Car s’ils gardent ce niveau, ils seront bien difficiles à arrêter.