Wayne Rooney arrache le nul à Stoke (1-1) et devient le meilleur buteur de l'histoire de Manchester

Wayne Rooney est une légende. C'était déjà vrai avant cet après-midi. Ça l'est encore un peu plus depuis la 94e minute d'un Stoke City - Manchester United qui n'était pas voué à entrer dans les annales de la Premier League et qui, au final, restera dans l'histoire pour avoir permis à Rooney de dépasser Bobby Charlton et de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club avec un 250e but en carrière sous le maillot des Red Devils.

Remplaçant au coup d'envoi et entré à la 67e minute alors que Manchester United était mené depuis la 19e minute (csc de Mata) et butait sur Lee Grant et ses copains, Wayne Rooney a trouvé la faille sur un coup franc aussi excentré que splendide. Plutôt que centrer, l'international anglais a frappé directement. Direction la lucarne opposée. Le capitaine remplaçant de MU s'est fait plaisir et a évité une première défaite à la troupe de José Mourinho depuis la raclée reçue à Chelsea fin octobre (4-0). Après le match, Wayne Rooney a déclaré sa fierté, même s'il aurait préféré un meilleur résultat. Avec ce point, MU reste au sixième rang et profite à peine de la défaite de Liverpool face à Swansea (2-3).

Arrivé en 2004, tout auréolé d'un Euro accompli, le gamin formé à Everton aura mis un peu plus de douze ans pour effacer Bobby Charlton des tablettes, ce qu'il avait déjà fait en équipe d'Angleterre en septembre 2015. Ce n'était pas sur coup franc mais aussi sur un coup de pied arrêté, sur penalty face à la Suisse (2-0). A MU, il a grandi et il est rapidement devenu une pièce maitresse de l'armada dirigée par Sir Alex Ferguson. Aujourd'hui âgé de 31 ans, celui qu'on surnommait "Roonaldo" au début de sa carrière va un peu moins vite, a un peu moins d'énergie mais il reste un footballeur d'exception. Ce coup franc direct, le 6e de sa carrière en rouge, en est la preuve. Sans doute pas la dernière.