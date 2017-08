Premier League : United champion cette saison ? Une habitude à faire perdurer pour José Mourinho

C'est une habitude que José Mourinho aimerait bien faire perdurer. Celle d'être systématiquement champion à la fin de sa deuxième saison dans un club. Que ce soit à Porto en 2004, lors de ses deux passages à Chelsea, en 2006 et 2015, à l'Inter en 2010 ou encore au Real Madrid en 2012, le coach portugais a toujours terminé à la première place du championnat au terme de son deuxième exercice.

En revanche, en terme de trophées remportés, c'est bien au cours de sa première saison au sein d'un club que le natif de Setúbal a le plus garni son armoire. Treize trophées pour ses premières saisons, dix sur les suivantes. La seule différence réside peut-être dans la nature de cesdits trophées. Les deux Ligue des champions qu'il a remporté l'ont à chaque fois été au cours d'une deuxième saison, à Porto en 2004 et l'Inter Milan en 2010.

Mourinho satisfait à 75% du mercato mancunien

Si d'un point de vue purement statistique ses deuxièmes saisons ne sont pas forcément ses meilleures, José Mourinho espère cette année ramener un trophée qui échappe à United depuis maintenant cinq ans. Et pour y parvenir, les dirigeants mancuniens lui ont donné, cet été, les moyens de ses ambitions. L'ancien coach des Blues de Chelsea en a bien conscience. "Je ne crois pas être en position de pleurnicher", a-t-il commenté. "Je suis heureux des efforts fournis par le club et qu'ils aient réussi à accomplir 75% du travail avant la reprise de la Premier League. Si les 25% restants ne se concrétisent pas avant le 31 août (fin du mercato estival, NDLR), je ne me plaindrai pas."

Avec les arrivées du défenseur Lindelof mais surtout du milieu de terrain Matic et de l'avant-centre Lukaku, l'équipe de Manchester United parait, sur le papier, plus forte que la saison dernière. Avec un Paul Pogba qui pourrait avoir un nouveau rôle au milieu de terrain, les Red Devils devraient lutter pour le titre de Premier League. "Il n'y a aucune garantie qu'on gagne le championnat, mais naturellement un manager connait mieux son groupe dans sa deuxième saison" espère le Special One. Sur l'enveloppe de 230 millions d'euros donnée par les propriétaires Avram et Joel Glazer pour le mercato d'été, les Mancuniens en ont déjà dépensé presque 170 millions.

L'année de Paul Pogba ?

Cette saison plus encore que la saison dernière José Mourinho a pu façonner son équipe comme il le voulait. En récupérant son ancien milieu de terrain de Chelsea Nemanja Matić, le Portugais s'est offert une solution de plus dans un milieu de terrain qui ne manque pas de talent. Avec la venue du Serbe, c'est le rôle de Pogba qui pourrait être amené à évoluer. L'ancien plus gros transfert de l'histoire, arrivé l'année dernière de Turin pour 105 millions d'euros, a eu du mal à s'adapter pour son retour à Manchester. Loin de son meilleur niveau, Paul Pogba n'a pas encore convaincu les fans des Red Devils. Ces derniers espèrent enfin voir le Français rayonner sur leur milieu de terrain et sur les pelouses de Premier League. Probablement libéré cette saison d'une partie des taches défensives, le milieu de 24 ans devrait bénéficier de beaucoup plus de liberté dans le système de jeu mis en place par le Portugais.

Paul Pogba avec Manchester United lors de l'International Champions CupGetty Images

Si en attaque le départ d'Ibrahimovic laissera évidemment un grand vide, la signature de Romelu Lukaku pour 85 millions d'euros devrait permettre à United de jouer les premiers rôles en championnat, avant un probable retour de … Zlatan, en cours de saison. La défense qui n'a pas beaucoup évolué à l'intersaison devrait quant à elle intégrer de mieux en mieux le travail si particulier demandé par Mourinho à ses joueurs. Malgré la perte du premier trophée de la saison contre le Real Madrid la semaine dernière (2-1 en Supercoupe d'Europe), les Red Devils démarrent leur saison de Premier League contre les Hammers dans la peau d'un potentiel candidat au titre. Mais avec notamment le Manchester City de Pep Guardiola ou le tenant du titre Chelsea, José Mourinho aura fort à faire cette année encore pour faire perdurer sa bonne habitude d'être systématiquement champion pour sa deuxième saison sur le banc d'une nouvelle équipe.