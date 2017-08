Tottenham-Chelsea : Derby au sommet, rendez-vous de frustrés

C'est un clin d'œil qui n'a échappé à personne. Relocalisé à Wembley pendant les travaux de White Hart Lane, Tottenham a hérité d'un gros client pour sa première à "domicile" en championnat dans la mythique enceinte londonienne. Le plus gros à la lecture du classement de la saison passée : Chelsea. Le duel entre le champion en titre et son dauphin a de quoi enflammer toute l'Angleterre. Pourtant, il restait encore 20 000 places en vente à la veille de choc au sommet selon plusieurs quotidiens britanniques. L'été explique peut-être cela.

Il n'a pas vraiment été à la hauteur des espérances des deux côtés. Et la première journée a en partie reflété cette situation. Si Tottenham a tenu son rang en allant signer une victoire chez un promu, Newcastle (0-2), Chelsea est en revanche tombé de haut. Les Blues ont vécu une entrée en matière assez cauchemardesque face au modeste Burnley, s'inclinant devant leur public de Stamford Bridge (2-3) et terminant à neuf après les expulsions de Gary Cahill et Cesc Fabregas.

Un mercato en question

Antonio Conte n'a pas échappé aux questions qui fâchent après cette débâcle. En cause, les rumeurs de tensions entre l'entraîneur de Chelsea et sa direction au sujet du mercato. Les Blues ne sont pas restés inactifs en investissant pas moins de 140 millions d'euros sur trois joueurs - le défenseur Antonio Rüdiger, le milieu Tiémoué Bakayoko et l'attaquant Alvaro Morata - mais l'ancien coach de la Juventus ne serait pas du tout satisfait du recrutement. Et sa direction des exigences de Conte.

Vidéo - La colère froide de Conte : ''Je voulais gagner... pas envoyer un message au club !'' 01:21

Mauricio Pochettino a connu un après-match plus tranquille à Newcastle. Mais l'entraîneur des Spurs ne s'est pas privé de rappeler que Tottenham avait besoin de renforts. A raison. Jusqu'à vendredi, son équipe n'avait enregistré aucune signature. Avant de faire tomber le record du transfert le plus cher de l'histoire du club pour l'international colombien Davinson Sanchez, recruté à l'Ajax pour 40 millions d'euros, hors bonus. L'un des défenseurs centraux les plus prometteurs de sa génération. Mais une recrue, c'est peu pour un club qui a aussi perdu son arrière droit, Kyle Walker.

Des effectifs insuffisants ?

Historiquement, les Spurs ne font pas forcément partie des favoris pour le titre. Mais ils se doivent d'être ambitieux après avoir été sur le podium ces deux dernières saisons, et le rival qui a résisté le plus longtemps à Chelsea dans la course au titre au printemps dernier. Malgré l'arrivé de Sanchez, le mercato n'est pas, jusqu'ici, à la hauteur de ses ambitions. Surtout par rapport à celui de ses rivaux. Tottenham, également engagé en Ligue des champions, ne semble pas présenter une profondeur d'effectif suffisante pour atteindre ses objectifs.

Chelsea non plus, d'ailleurs. Jusqu'ici, les Blues se sont contentés de compenser les départs de John Terry, Nemanja Matic et celui plus que probable de Diego Costa en recrutant un joueur par secteur. Quantitativement, c'est trop juste. Et qualitativement, les Blues ne sortent pas forcément renforcés. Surtout en considérant l'absence de leur joueur-clé, Eden Hazard, blessé en ce début de saison. Conte et Pochettino ont des raisons d'être frustrés. Reste à savoir si la suite de l'été, et la fin du mercato, leur donneront davantage de motifs de satisfaction.