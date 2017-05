Serie A - 36e journée : la Lazio Rome perd à Florence (3-2)

Cette défaite ne change pas grand-chose pour la Lazio, assurée de conserver sa 4e place à l'issue de cette journée et dont le rendez-vous le plus important cette semaine est à coup sûr la finale de mercredi au Stade Olympique de Rome.

Les Romains craignaient tout de même de voir l'Atalanta (5e) revenir à deux longueurs en cas de succès face à l'AC Milan (6e), dans un match qui avait lui aussi son importance dans la course à l'Europa League. Mais les deux équipes se sont neutralisées (1-1), Deulofeu répondant d'un but assez heureux (hors-jeu au départ et frappé déviée) à l'ouverture du score de Conti, défenseur le plus prolifique du championnat (huit buts).

Au bout du compte, les positions ont peu évolué dans l'optique de la qualification pour la C3. Avec trois longueurs de marge sur l'Atalanta, la Lazio reste la mieux placée pour la quatrième place qui, comme une victoire en coupe, envoie directement en phase de poules. La 5e en revanche enverra au 3e tour préliminaire si la Lazio ne gagne pas la coupe. Sauf accident, elle devrait revenir à l'Atalanta qui est au moins assurée de retrouver l'Europe après 26 ans d'absence.

La Juventus sacrée dimanche ?

Pour la 6e place, le Milan (6e), la Fiorentina (7e) et l'Inter Milan (8e), qui affrontera Sassuolo dimanche, sont candidats. En prévision du match de mercredi, Simone Inzaghi avait procédé à de nombreux changements dans son 11 de départ, et avait notamment préservé Immobile, Felipe Anderson ou Biglia.

Dans un premier temps, cela n'a pas semblé gêner les Romains qui ont fait jeu égal avec la Fiorentina, ouvrant même la marque par Keita, intenable en ce moment (55e). Mais les Florentins ont accéléré et inscrit trois buts coup sur coup, par Babacar (67e), Kalinic (73e) et Lombardi contre son camp (76e). Murgia a réduit la marque en fin de match (3-2, 86e) mais cela n'a pas suffi aux Romains.

En tête de classement, la Juventus Turin peut être sacrée championne dimanche à condition de prendre un point face à l'AS Rome (2e) au Stade Olympique. L'AS Rome reste par ailleurs sous la menace de Naples (3e), qui ne compte qu'un point de retard et jouera dimanche sur le terrain du Torino.