Mercato - Antoine Griezmann : "Je suis prêt à partir"

C'est un petit tremblement de terre. Antoine Griezmann s'est montré très explicite quant à son avenir. Si l'attaquant de l'Atlético Madrid se montrait assez prudent jusqu'ici, il a tombé le masque en conférence de presse ce mardi : "Aujourd'hui si je dois bouger ce sera sans problème", relaie L'Equipe sur son site. "Ça peut être l'Angleterre parce que c'est à la mode, l'Allemagne, la Chine ou les Etats-Unis. Je suis prêt à partir."

Pourquoi une telle sortie ? La soif de titres : "On termine 3e de Liga, c'était l'objectif du club, mais nous les joueurs on veut plus", a-t-il confié. "Je veux gagner des titres. Je suis arrivé à un cap ou faire du beau jeu et marquer des buts ça ne suffit plus. C'est fini ça. Gagner des titres, c'est ce que je vais chercher cet été au moment de décider de mon avenir."

Antoine GriezmannGetty Images

"Ça dépendra des transferts"

Son palmarès est bien maigre pour un joueur de cette stature. Le troisième du dernier Ballon d'Or n'a remporté qu'un titre de champion de Segunda Division, un autre de champion d'Europe U19 et une Supercoupe d'Espagne. A 26 ans, le bilan est très moyen. "Avec l'Atletico on reste sur une finale et une demi-finale de Ligue des Champions, on est proches, mais il nous manque quelque chose", a-t-il regretté. "Au club, de voir ce qu'il faut faire. Ça dépendra des transferts. Je ne sais pas s'ils comprennent, mais tous les joueurs, vous les médias, ma famille, savent que j'aime le foot pour gagner des trophées. Pour vivre ces émotions fortes. Cette fois je veux goûter à ça."

Les Colchoneros sont, pour le moment, interdits de recrutement. Une décision que pourrait lever le TAS début juin. Alors que Manchester United lui fait la danse du ventre, Griezmann a annoncé sur TMC qu'il avait 6 chances sur 10 de rejoindre le nord de l'Angleterre. Rappelons simplement que les Red Devils n'ont plus gagné le championnat depuis 2013 et qu'ils ne sont pas encore certains de disputer la Ligue des champions l'an prochain.