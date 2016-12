Mercato - Le Bayern et le Real ont un œil sur Ghoulam mais…

Les bons latéraux gauches sont rares donc précieux. Faouzi Ghoulam est l'un d'entre eux. Son contrat expire en juin 2018 et le défenseur de Naples attire les convoitises de quelques grosses écuries européennes. Après Chelsea et l'Atlético Madrid, c'est le Bayern Munich et le Real Madrid qui ont manifesté très récemment leur intérêt.

Indiscutable en Serie A depuis son arrivée à Naples en janvier 2014, l'international algérien s'est imposé comme l'un des meilleurs spécialistes du poste et il n'est pas étonnant de voir les plus prestigieux clubs européens se pencher sur son cas. Du côté de l'ancien Stéphanois, on ne veut pas précipiter les choses. Un départ cet hiver n'est absolument pas envisagé. Cet été en revanche… Surtout que le joueur et Naples ne sont toujours pas tombés d'accord sur une éventuelle prolongation. A un an de la fin de son contrat, un départ serait sérieusement envisageable.

Faouzi Ghoulam (Naples) face à Andre Horta (Benfica)AFP

L’Atlético tient la corde

C'est l'Atlético qui tiendrait la corde car c'est le club qui pourrait garantir le plus de temps de jeu à Ghoulam. Derrière Filipe Luis, c'est le désert sur l’aile gauche de la défense des Colchoneros. Le Français Lucas Hernandez, qui dépanne à gauche, n'est pas un spécialiste du poste. Ghoulam offrirait une concurrence féroce à Filipe Luis.