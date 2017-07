Benzema, Coutinho, Ibrahimovic : les 17 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Benzema va prolonger au Real Madrid

En marge de la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, des rumeurs font état d'un possible départ de Gareth Bale ou Karim Benzema, pour faire de la place au jeune monégasque. Mais selon Marca, un départ de KB9 est impensable, ce dernier étant tout simplement "intouchable" au Real Madrid. La publication madrilène confirme d'ailleurs que le natif de Bron va bientôt prolonger son contrat, qui expire en 2019, jusqu'en 2021 voire 2022.

Notre avis : Zidane compte sur lui. Il va prolonger au Real Madrid, Mbappé ou pas.

Liverpool réclame 150 millions pour Coutinho

Alors que Coutinho aurait donné son accord au Barça selon plusieurs médias espagnols, le Barça n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec Liverpool, qui ne souhaite pas vendre son Brésilien. Il y a quelques jours, plusieurs médias européens assuraient que les Reds avaient repoussé une première offre catalane de 80 millions d'euros et en réclamaient au moins 100 pour envisager un départ de leur joueur. Selon Sport, Liverpool a revu ses exigences à la hausse et n'envisage désormais un départ de Coutinho que contre un chèque de... 150 millions d'euros.

Notre avis : Parfait pour remplacer Neymar, mais Liverpool semble décidé à le conserver. Et on imagine toujours mal le Barça garder Neymar et recruter Coutinho. Surtout à ce prix-là.

Mourinho ouvre la porte à Zlatan

A l'issue de la défaite de son équipe face au Barça, dans la nuit de mercredi à jeudi, José Mourinho a donné quelques indices sur l'avenir de Zlatan Ibrahimovic. Et un retour du Suédois à Manchester United semble bien d'actualité. "Nous avons beaucoup dépensé pour recruter un buteur (Lukaku, ndlr) à cause de ce qui est arrivé à Zlatan, car nous ne pouvions pas rester sans un grand attaquant pour les six premiers mois de la saison", a expliqué le manager des Red Devils avant de confirmer que des discussions étaient en cours entre l'agent du Suédois et les dirigeants de son club pour un retour en cours de saison. Mourinho a aussi salué la mentalité d'Ibrahimovic, qui a clamé rapidement après sa grace blessure qu'il souhaitait continuer à jouer au haut niveau une fois guéri.

Notre avis : Manchester United va avoir une sacrée puissance offensive en janvier prochain...

Nainggolan prolonge à la Roma

Radja Nainggolan, très convoité, notamment en Premier League, a prolongé ce jeudi son contrat avec la Louve jusqu'en 2021, comme l'a officiellement annoncé le club italien en début de soirée. Arrivé en janvier 2014, le milieu récupérateur belge a disputé 161 matches et marqué 27 buts avec le maillot des Giallorossi. "Je prouve que c'est ce que j'ai toujours voulu", a déclaré Nainggolan après sa signature. "Nous sommes contents de continuer ensemble".

Notre avis : Une excellente nouvelle pour la Roma, qui conserve une de ses pièces maîtresses. A moins que cette prolongation ne serve à mieux vendre le milieu belge d'ici la fin du mois d'août...

Dalbert à l'Inter, c'est bon ?

Résistant depuis des semaines aux approches de l'Inter Milan, l'OGC Nice aurait ouvert la porte à un départ de son latéral gauche Dalbert selon Sky Italia. Le club lombard aurait proposé en début de semaine dernière offre de 20 millions, plus des bonus. Selon le média transalpin, Nice envisagerait d'accepter cette offre mais attendrait la fin du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions pour laisser partir son joueur, qui est rentré mercredi soir en cours de match face à l'Ajax, sous les sifflets de l'Allianz Riviera.

Notre avis : La confirmation qu'il est toujours difficile de retenir un joueur contre son gré.

Dalbert, Nizza, Getty ImagesGetty Images

Valence aimerait se faire prêter des joueurs de Monaco

L'information est glissée par Super Deporte, le principal quotidien sportif de Valence. Obligé de vendre cet été pour pouvoir recruter, le club espagnol aimerait récupérer des joueurs en prêt à l'AS Monaco. Marcelino, le nouveau coach de Valence, aurait ainsi appelé Antonio Cordon, le directeur sportif monégasque, pour lui demander si des joueurs de l'ASM étaient disponibles en prêt (les deux hommes se sont connus à Villarreal). On ne connaît pas encore la réponse de Cordon, ni les possibles joueurs concernés.

Notre avis : Une information qui va faire plaisir à Jorge Mendes, très bien implanté dans les deux clubs.

Guilbert va retourner à Caen

Prêté la saison passée en Normandie, le latéral droit bordelais Frédéric Guilbert (22 ans) va définitivement rejoindre Caen selon l'Equipe. Les deux clubs se seraient entendus pour le transfert du joueur, apparu à 26 reprises sous le maillot du Stade Malherbe la saison passée..

Notre avis : Bonne nouvelle pour tout le monde. Gourvennec ne comptait pas sur lui et Caen voulait le garder.

Frédéric Guilbert avec Bordeaux - 2016Panoramic

Ranieri tient son gardien...

Rémy Riou parti en Turquie, le FC Nantes se cherchait un nouveau portier. Il s'agira bien de l'international roumain Ciprian Tatarusanu (31 ans, 1m98). La Fiorentina, où il était titulaire depuis deux ans, a confirmé ce jeudi son transfert à Nantes (estimé à 2,5 millions par la presse italienne). Il devrait, sauf surprise, pousser Maxime Dupé sur le banc.

Notre avis : Très belle pioche de Ranieri.

... et son défenseur central

Après avoir bouclé la signature du gardien roumain Ciprian Tatarusanu, le FC Nantes a officialisé (via un quizz sur Facebook Messenger) la venue du défenseur central bordelais Nicolas Pallois (29 ans). Ce dernier a signé un contrat de 3 ans et aurait coûté 2,5 millions aux Canaris.

Notre avis : Un renfort d'expérience qui remplace numériquement Oswaldo Vizcarrondo, parti à Troyes.

Bourillon rebondit à Châteauroux

En fin de contrat à Angers, où il n'aura joué que 13 matches en 18 mois, le défenseur français Grégory Bourillon (33 ans), notamment passé par le PSG et Lorient plus jeune, rebondit en Ligue 2. Il a signé deux ans à Châteauroux.

Notre avis : Malgré son faible de temps de jeu ces derniers mois, son expérience ne sera pas de trop pour la Berrichonne.

Karaboué de retour en France

Passé par Sedan, Nancy et Troyes, le milieu offensif Lossemy Karaboué (29 ans) avait rejoint l'été dernier la Grèce et le club de Levadiakos (désormais entraîné par José Anigo). 19 matches plus tard, il s'est engagé pour un an avec Valenciennes, en Ligue 2.

Notre avis : Sa première expérience à l'étranger a été compliquée. Il revient dans un championnat qu'il connaît bien.

Lorient prolonge Bouanga

Après un prêt réussi en Ligue 2 à Tours (16 buts et 6 passes décisives en 36 matches), le milieu offensif franco-gabonais Denis Bouanga (22 ans) a prolongé son contrat de deux ans au FC Lorient, soit jusqu'en 2021. Il avait notamment été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 cet été, notamment l'ASSE.

Notre avis : Très bonne nouvelle pour les Merlus en vue de l'opération remontée.

Keita de Bastia au Havre

Pouvant jouer à tous les postes défensifs, ou presque, le Malien Abdoulaye Keita (23 ans) quitte Bastia et s'engage pour trois ans au Havre, en Ligue 2. Il a disputé 23 matches avec le club corse la saison passée.

Notre avis : Avec sa relégation en National 1, Bastia va perdre de nombreux joueurs cet été.

Maxi Rodriguez quitte l'Argentine

Vous souvenez-vous de Maxi Rodriguez, l'international argentin qui évoluait notamment il y a quelques années à l'Atlético Madrid et Liverpool ? Désormais âgé de 36 ans, ce dernier vient de quitter les Newell's Old Boys, son club formateur qu'il avait retrouvé en 2012, pour rejoindre le club uruguayen de l'Atlético Peñarol.

Notre avis : Il a encore marqué 7 buts en première division argentine la saison passée. Un renfort de poids pour le club uruguayen, qui a aussi récupéré Wálter Gargano (ex Naples).

Watford prête encore Oularé

Débarqué en Premier League en 2015 avec l'étiquette de grand espoir du football belge, Obbi Oularé a vécu une première saison galère avec Watford avant d'être prêté l'an dernier à Zulte Waregem, en Belgique, puis à Willem II, aux Pays-Bas. Auteur de 4 buts en 22 matches lors de cette saison 2016-2017, le buteur de 21 ans est cette fois prêté au club belge du Royal Antwerp, pressenti pour devenir le futur club satellite du... PSG.

Notre avis : Ce nouveau prêt en Belgique devrait lui permettre de retrouver de la confiance, lui qui s'était révélé de 2013 à 2015 au Club Bruges.

Un jeune argentin à Malaga

Le club andalou a officialisé ce jeudi la signature pour cinq ans du jeune milieu de terrain italo-argentin Emanuel Cecchini (20 ans). Ce dernier arrive en provenance du CA Banfield, avec qui il a disputé 21 matches de première division argentine la saison passée. Son transfert est estimé à 4 millions (plus 1 million de bonus).

Notre avis : Malaga n'a pas mis longtemps à trouver le successeur de Pablo Fornals, parti en début de semaine à Villarreal.

Chelsea prête trois joueurs

Comme il en a pris l'habitude depuis plusieurs années, Chelsea prête de nombreux joueurs chaque été. Ce jeudi, trois éléments déjà prêtés par les Blues l'an dernier sont repartis pour un tour : le défenseur tchèque Tomas Kalas (24 ans) a de nouveau été prêté à Fulham en Championship, le gardien anglais Jamal Blackman (23 ans) évoluera lui à Sheffield, promu en Championship tandis que l'international jamaïcain Michael Hector (25 ans) a lui été prêté à Hull City, également en Championship.