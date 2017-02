Dans le dur au PSG, Serge Aurier va rencontrer ses dirigeants en fin de saison

Serge Aurier acceptera-t-il longtemps de voir briller Thomas Meunier dans les matches qui comptent, comme face au FC Barcelone dernièrement ? Alternant avec le Belge depuis le début de saison, le latéral droit ivoirien a perdu sa place ces dernières semaines au profit du Diable Rouge. La conséquence notamment de sa présence à la CAN mais surtout de performances moins séduisantes que celles de l'ancien joueur de Bruges depuis le début de saison.

Dans son édition du jour, l'Equipe s'intéresse aux raisons de cette perte de vitesse de l'ancien Toulousain, indiscutable sous Laurent Blanc. "Quand, pendant des mois, vous entendez les gens vous cracher dessus, des animateurs radios vous insulter, c'est plus difficile ensuite", avance un proche du joueur, en référence à l'affaire Périscope de février 2016 et peut-être aussi à celle de l'altercation avec un policier en septembre dernier.

Son agent va rencontrer les dirigeants cet été

Sans doute perturbé par ses nombreuses affaires extra-sportives, Aurier entend bien "se retrousser les manches" pour "regagner sa place", dixit encore un fois son entourage dans les colonnes du journal sportif. Mais la question de son avenir parisien pourrait aussi rapidement se poser si son statut de doublure perdure, lui dont le contrat expire en 2019.

En dépit de sa saison moyenne et de ses écarts, Patrick Kluivert aurait récemment affiché son soutien à Aurier, mais aucune discussion n'aurait pour le moment eu lieu concernant une éventuelle prolongation. "Aujourd'hui, il est à 100 % au PSG, on a prévu de se voir avec les dirigeants au printemps", a glissé son conseiller au quotidien français, qui rappelle que l'AC Milan et le FC Barcelone restent intéressés par le profil de l'Ivoirien.