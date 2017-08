Draxler, Ronaldo, Mangala : les 16 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Le Real Madrid aurait refusé d'augmenter Ronaldo

Alors que l'entourage de Cristiano Ronaldo entretenait le mystère concernant son avenir hier dans les colonnes d'El Pais, la chaîne espagnole La Sexta avance ce jeudi une possible explication. Le Portugais aurait ainsi demandé cet été une augmentation à ses dirigeants pour gagner 40 millions d'euros net par an et être ainsi le footballeur le mieux payé au monde. Une demande qu'aurait refusée le Real Madrid, lui rappelant notamment que son contrat avait été prolongé et revalorisé en novembre dernier (avec un salaire annuel estimé à 21 millions net).

Notre avis : Quand on estime être le meilleur dans son travail, c'est normal de vouloir être le mieux payé, non ?

Le père de Messi dément une rencontre avec Manchester City

Ce matin, le tabloïd The Sun, réputé pour son sensationnalisme, annonçait que le père de Leo Messi avait rencontré le directeur du football de Manchester City, Txiki Begiristain, pour évoquer l'avenir de son fils, qui n'a toujours pas officiellement prolongé son contrat au Barça, qui expire en 2018. Contacté par Mundo Deportivo, quotidien catalan, des proches de Jorge Messi ont formellement démenti l'information du média anglais. Rappelons que le Barça a annoncé avoir trouvé un accord de prolongation avec son crack le 5 juillet dernier, mais cette prolongation n'a toujours pas été signée.

Notre avis : Tant que Messi n'aura pas officiellement signé sa prolongation, les rumeurs vont aller bon train.

Lionel MessiGetty Images

Reina intéressé par le PSG, mais...

Hier, Sky Italia révélait que le PSG préparait une offre de 7 millions d'euros au Napoli pour son gardien espagnol Pepe Reina (35 ans le 31 août), à qui un salaire annuel de 3,5 millions d'euros serait promis. En Espagne, AS confirme cet intérêt et ajoute qu'il est réciproque, Reina étant très intéressé par l'opportunité de rejoindre le PSG, qui lui proposerait deux ans de contrat, avec une troisième en option. Marca ajoute que le PSG voudrait en faire son gardien numéro un, devant Areola et Trapp. En Italie, le quotidien napolitain Il Mattino assure toutefois que Naples n'a pour le moment reçu aucune offre du PSG et n'a aucune intention de se séparer de son gardien (en fin de contrat en 2018) à une semaine de la fin du mercato.

Notre avis : Si Reina fait le forcing pour rejoindre Paris, Naples aura du mal à le retenir.

Le clan Draxler répète qu'il ne partira pas

Alors que l'Equipe annonçait ce matin que l'agent de Julian Draxler était mercredi à Munich pour tenter de placer son poulain au Bayern, ce dernier a formellement démenti cette information à la version allemande de Sky et a ajouté que son Draxler n'allait pas quitter le PSG : "Julian Draxler se sent très bien au PSG. Son transfert n'est pas du tout un sujet", a ainsi confié Roger Wittmann, qui a précisé qu'il était hier à Liverpool pour assister au match de son autre client, Roberto Firmino. Sky a aussi démenti la rumeur d'un intérêt du BvB pour l'ancien ailier de Schalke 04, qui aurait par ailleurs refusé d'être intégré dans l'opération Mbappé.

Notre avis : Le PSG aurait tort de se séparer de Draxler cet été.

Vidéo - Aile de pigeon et ballon piqué : le but plein de classe de Draxler a lancé le PSG 01:05

Di Maria serait bien intransférable

En Catalogne, Sport entretenait ce jeudi matin l'idée selon laquelle Angel Di Maria était "très proche" du Barça. Mais l'autre quotidien sportif barcelonais, Mundo Deportivo, va plutôt dans le sens du Parisien, qui assurait mercredi que l'Argentin était intransférable aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi. Une version confirmée par le président barcelonais Josep Maria Bartomeu ce jeudi à MD. De son côté, l'Equipe expliquait ce jeudi que Di Maria souhaitait rester à Paris, qu'Emery voulait le garder, mais qu'un départ au Barça n'était toutefois pas à exclure.

Notre avis : L'arrivée imminente de Dembélé au Barça met fin à la rumeur Di Maria au Barça.

Höwedes proche de la Juventus

En quête d'un défenseur central depuis le départ de Leonardo Bonucci à l'AC Milan, la Juventus serait proche d'enrôler Benedikt Höwedes (29 ans) selon la presse italienne. Le défenseur central allemand de Schalke 04, qui peut aussi jouer sur un côté, était également courtisé par l'Inter Milan.

Notre avis : Un défenseur d'expérience, costaud et polyvalent, comme la Juventus les aime.

Benedikt HöwedesGetty Images

Mangala prêté à l'Inter Milan ?

La presse italienne en parle depuis plusieurs jours, Sky Sports confirme en Angleterre : l'Inter Milan discute avec Manchester City du prêt d'Eliaquim Mangala, qui n'entre pas dans les plans de Pep Guardiola et était prêté la saison passée à Valence. Selon The Mirror, le club de Serie A penserait aussi à se faire prêter le défenseur central d'Arsenal, Shkodran Mustafi, avec une option d'achat de 21,5 millions d'euros.

Notre avis : On croit plus à un départ de Mangala que de Mustafi.

Nakoulma a des touches en France

Vexé d'être resté sur le banc des Canaris lors des deux dernières journées de Ligue 1, Préjuce Nakoulma (30 ans) a demandé à quitter Nantes, comme l'a confirmé son agent ce jeudi dans les colonnes de l'Equipe, parlant d'un départ d'ici la fin de semaine. En conférence de presse, Claudio Ranieri a toutefois tendu la main ce jeudi à son attaquant burkinabé et assuré qu'il comptait sur lui : "Je crois en Préjuce mais je veux qu'il donne plus. J'attends de lui qu'il me montre ce qu'il sait faire, a confié le coach italien. L'agent veut une chose et moi une autre. Moi je veux gagner et Préjuce peut me faire gagner des matches, donc je veux le garder." Selon Ouest-France, l’AS Saint-Etienne (qui cherche à le vendre Beric) et l’OGC Nice ont formulé des offres pour l'attaquant burkinabé.

Notre avis : Oscar Garcia veut un attaquant rapide et de profondeur, Nakoulma a ce profil.

Préjuce NakoulmaGetty Images

Amiens et Antalyaspor visent Digard

Mal embarqué en ce début de saison (3 défaites en 3 journées de Ligue 1), Amiens cherche à se renforcer d'ici le 31 août. Selon l'Equipe, le promu amiénois vise Didier Digard, sous contrat jusqu'en 2018 au Betis Séville. Mercredi, FootMercato expliquait que l'ancien Niçois n'entrait pas dans les plans du club andalou et se dirigeait vers une résiliation de contrat. Il plairait aussi à Antalyaspor, le nouveau club de Samir Nasri, selon le site spécialisé sur le mercato.

Notre avis : Sportivement comme financièrement, la piste turque semble plus alléchante. Sans parler des charmes d'Antalya.

Bordeaux s'intéresse à De Jong

Le feuilleton de l'attaquant des Girondins pour la saison à venir n'est toujours pas terminé. Rolan ne joue plus mais n'est pas (encore) parti et Bordeaux cherche activement son successeur. Luuk De Jong ferait désormais figure de piste la plus crédible selon Sud-Ouest et L'Equipe qui affirment que les Bordelais proposent 6 millions d'euros là où le PSV en réclamerait 8. Le Néerlandais de 26 ans, sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu'en 2020, aurait lui fait de Bordeaux sa priorité.

Notre avis : Même si De Jong sort d'une saison difficile, il reste une valeur sûre d'Eredivisie et un buteur redoutable.

PSV Eindhoven' Luuk de Jong (L) and teammate Memphis Depay celebrate after scoring a goal against Vitesse Arnhem during their Dutch Eredivisie football match in Eindhoven, the Netherlands, on August 31, 2014 (AFP)AFP

Malaga veut récupérer Grenier

De retour de son prêt à l'AS Roma, Clément Grenier n'a pas vraiment vu son horizon s'éclaircir à l'OL. Un départ est donc envisageable. L'Equipe affirme que Malaga a engagé des discussions avec Lyon pour s'offrir les services du milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2018. Le club espagnol est prêt à mettre 4 millions d'euros. Reste à obtenir l'accord du joueur.

Notre avis : Grenier a besoin de jouer pour se relancer. La Liga est un championnat qui peut correspondre à ses qualités.

Le Barça prête Sergi Samper

Désireux de quitter le Barça pour avoir du temps de jeu, Sergi Samper a été prêté ce jeudi à Las Palmas pour une saison, sans option d'achat. Âgé de 22 ans, le milieu défensif catalan avait été prêté la saison passée à Grenade, avec qui il a disputé 22 matches de Liga. Son contrat barcelonais court jusqu'en 2019.

Notre avis : Il n'aurait pas eu de temps de jeu au Barça cette saison, son départ est logique.

L'Ajax a trouvé le successeur de Sanchez

Un jour après avoir officiellement vendu Davinson Sanchez à Tottenham pour 42 millions (bonus compris), l'Ajax a déjà trouvé son remplaçant. Le club néerlandais a officialisé le transfert de Maximilian Wöber (Rapid Vienne). Le défenseur central de 19 ans, qui vient d'être convoqué pour la première fois avec la sélection autrichienne, s'est engagé jusqu'en 2021. La presse néerlandaise parle d'un transfert de 7,5 millions d'euros.

Notre avis : L'Ajax reste fidèle à sa politique de recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel.

Medjani est libre comme l'air

Initialement sous contrat jusqu'en 2018 avec Trabzonspor, le défenseur central franco-algérien Carl Medjani (32 ans) a résilié son bail avec le club turc et se retrouve libre. L'ancien joueur de l'AC Ajaccio et Monaco était retourné à Trabzonspor en janvier dernier après y avoir déjà joué en entre 2014 et 2015.

Notre avis : S'il veut garder sa place en sélection algérienne, il va vite devoir retrouver un club.

Berardi prolonge à Sassuolo

Notamment courtisé par l'AS Roma pour remplacer Mohamed Salah, l'ailier italien Domenico Berardi (23 ans) a décidé de prolonger son contrat à Sassuolo jusqu'en 2022.

Notre avis : Un joueur talentueux dont la progression a été freinée la saison passée par une blessure, mais qu'on devrait rapidement voir dans un grand club italien.

Ulloa prolonge à Leicester City

Les Foxes ont officialisé ce jeudi la prolongation de leur avant-centre argentin Leonardo Ulloa jusqu'en 2019. Auteur de 20 buts en 96 apparitions avec les Foxes, ce dernier avait demandé à quitter le club en janvier dernier, avant de changer d'avis suite au départ quelques semaines plus tard de Ranieri.