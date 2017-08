Mercato : Liverpool ferme la porte à Coutinho, qui aurait demandé son transfert… ou pas !

Le bras de fer semble être lancé entre Philippe Coutinho et Liverpool. Ou pas. Le dossier semblait défintivement réglé vendredi matin. Les Reds avaient publié un communiqué pour fermer la porte à un éventuel départ du Brésilien, désiré par le FC Barcelone. "La position définitive du club, c'est de ne considérer aucune offre (pour Coutinho) et il sera encore un joueur de Liverpool à l'issue du mercato", indique le communiqué des Reds.

Si Coutinho avait manifesté son envie de rejoindre le Barça, il avait également exclu d'aller au clash avec les Reds pour forcer un départ. Le Brésilien a peut-être changé d'avis. C'est ce que Sky Sports croit savoir. Vendredi, en début d'après-midi, le média britannique a annoncé que le joueur avait adressé une demande officielle de transfert à ses dirigeants.

Une information cependant démentie par la presse locale. Le Liverpool Echo affirme que le club n'a pas reçu la moindre demande de transfert de Coutinho. Plus tôt, Jürgen Klopp avait dit, encore une fois, que le Brésilien n'allait pas quitter le club. "Si FSG (la société propriétaire de Liverpool) dit qu'il va rester, c'est qu'il va rester, a insisté l'Allemand. C'est ce qui va arriver et il n'y a rien d'autre à ajouter. Le plus gros problème, c'est qu'il ne soit pas disponible pour jouer."

Touché au dos, le Brésilien manquera en effet le premier match de championnat des Reds dimanche face à Watford, et sa présence mardi pour le match aller du barrage de Ligue des champions face à Hoffenheim est incertaine. Comme la suite du feuilleton concernant son transfert. Liverpool a d'ores et déjà refusé deux offres du Barça, la dernière estimée à 100 millions d'euros, pour Coutinho. On attend déjà le prochain épisode.