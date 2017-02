Anthony Hamilton : "Lewis peut détruire une carrière"

Anthony Hamilton, le père du triple champion du monde, pense que le pilote qui défie son fils prend des risques vis-à-vis de sa propre carrière. L'arrivée de Valtteri Bottas chez Mercedes en remplacement de Nico Rosberg va permettre de vérifier cette affirmation.



Le fait que le Finlandais ne possède qu'un an de contrat ferme avec l'écurie championne du monde le met évidemment dans une position délicate, avec une obligation immédiate de résultat. "Quiconque se bat avec Lewis se doit d'avoir une carrière bien planifiée, parce qu'un manque de performance pourrait tout aussi bien y mettre fin, prévient celui qui fut manager de Hamilton et également de Paul Di Resta. Je pense qu'avec l'expérience accumulée, Lewis n'a jamais été aussi fort et qu'il faudra se lever tôt pour l'inquiéter cette année."

"Lewis est toujours obsédé par la victoire,poursuit le père.Il a finalement été heureux pour Nico, comme nous tous pour être honnête, car nous le connaissons depuis longtemps et qu'il a vraiment bossé dur pour y arriver. Il faut un peu de chance pour être champion, mais Lewis a maintenant la ferme intention de reprendre la couronne au mérite."



