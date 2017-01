Chase Carey : "La F1 est ce qu'elle est grâce à Bernie Ecclestone"

Chase Carey a souhaité rendre hommage à Bernie Ecclestone pour ce qu’il a accompli durant quatre décennies en Formule 1.



Cet ancien vice-président du géant médiatique 21st Century Fox est devenu le nouveau big boss de la F1 lundi en succédant à Mister E au poste de CEO de Delta Topco, la holding qui gère les droits commerciaux de la catégorie reine du sport automobile. "Je suis très heureux de prendre ce rôle", a-t-il tout d’abord confié.

"Des possibilités pas encore explorées"

"La Formule 1 dispose d’un énorme potentiel avec des possibilités qui n’ont pas encore été explorées. J’ai adoré entendre des fans, des équipes, de la FIA, des promoteurs et des sponsors leurs idées et leurs espoirs pour le sport", a-t-il ajouté. "Nous travaillerons avec tous ces partenaires pour améliorer l’expérience de course et pour ajouter de nouvelles dimensions à ce sport."



"Je souhaiterais également reconnaître et remercier Bernie pour le rôle qu’il a joué en F1 au cours des dernières décennies", poursuit Carey. "Ce sport est ce qu’il est grâce à lui et à la talentueuse équipe qu’il a dirigée. Il fera toujours partie de la famille de la Formule 1. Son rôle de président d’honneur correspond à l’énorme contribution qu’il a apportée à ce sport."



