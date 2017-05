Esteban Ocon (Force India) : "Un excellent résultat pour moi"

Force India est la valeur sûre de ce début de championnat. La seule écurie ayant placé ses deux voitures en zone primée depuis Melbourne. L'écurie indienne, quatrième force du Mondial 2016, occupe ce même rang au soir du Grand Prix d'Espagne, plus proche que jamais du Top 3. Avec 53 points amassés par Sergio Pérez et Esteban Ocon, elle n'est pas si loin que ça de Red Bull (72 points). Et elle a relégué Toro Rosso (21 points) et Williams (18 points) à bonne distance.

Bien sûr, Kimi Räikkönen (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull) se sont éliminés dès le premier virage et Valtteri Bottas (Mercedes) les a rejoints sur la liste des abandons à la casse de son moteur. Néanmoins, il fallait être là. Ce que Pérez et Ocon ont su faire.

"Je suis vraiment heureux !", s'est exclamé le Français, qui a encore apporté un appréciable complément de point à l'écurie propriété - plus pour très longtemps peut-être - de Vijay Mallya. "La cinquième place est un excellent résultat pour moi et, avec Checo [Pérez] en quatrième position, c'est une journée fantastique pour l'équipe. C'est une excellente fin pour un week-end où nous avons travaillé incroyablement dur et une belle récompense pour tout le monde."

"Nous sommes toujours là quand ça compte"

"Bien sûr, nous avons été aidés par certaines circonstances, mais il faut être prêt à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Une fois sorti du chaos du premier tour, nous avions aisément le rythme suffisant pour garder à distance nos poursuivants et gérer notre course.

Je pense que nous avons maximisé tout ce que nous pouvions : le team a tout bien fait au bon moment et c'est ce qui nous rend si forts. Il nous reste beaucoup à accomplir : nous sommes toujours là quand ça compte et la voiture est constante dans la rapidité.

Marquer des points à chaque fois, c'est ce qui compte le plus pour le championnat donc nous devons conserver cette régularité".